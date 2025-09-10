புதன், 10 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (10:57 IST)

புலியை பிடிக்காமல் அலட்சியம்! வன அதிகாரிகளை கூண்டில் அடைத்த மக்கள்!

andhra

கர்நாடகாவில் புலியை பிடிக்க அலட்சியம் காட்டி வந்த அதிகாரிகளை மக்கள் கூண்டுக்குள் அடைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

கர்நாடகாவின் குண்டுலுபேட் தாலுக்காவில் உள்ளது பொம்மலபுரா கிராமம். பந்திப்பூர் தேசிய சரணாலயம் அருகாமையில் அமைந்துள்ள இந்த பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக புலி ஒன்று சுற்றி வருவதால் மக்கள் பீதியில் ஆழ்ந்தனர். இரவில் புலி உலா வருவதால் மக்கள் மாலை நேரங்களிலேயே வீட்டிற்குள் பதுங்கிக் கொள்ளும் நிலை இருந்து வந்துள்ளது.

 

இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் அவர்கள் முறையிட்ட நிலையில் அதிகாரிகள் கடந்த சில நாட்களாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் தொடர்ந்து மக்கள் முறையிட்டதால் புலி பிடிக்க கூண்டு ஒன்றை மட்டும் கொண்டு வந்து கிராமம் அருகே வைத்துள்ளனர்.

 

இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த கிராம மக்கள் அந்த அதிகாரிகளையே பிடித்து அந்த கூண்டுக்குள் போட்டு பூட்டியுள்ளனர். வனத்துறை அதிகாரிகளை கிராம மக்கள் நூதனமாக சிறை பிடித்த சம்பவம் வைரலாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

நேபாளத்தில் தொடர் போராட்டம்.. பிரபலங்களின் வீடுகள் தீவைப்பு.. முன்னாள் பிரதமர் மனைவி மரணம்

நேபாளத்தில் தொடர் போராட்டம்.. பிரபலங்களின் வீடுகள் தீவைப்பு.. முன்னாள் பிரதமர் மனைவி மரணம்நேபாளத் தலைநகர் காத்மாண்டுவில் நடந்த சமீபத்திய போராட்டங்களின்போது, முன்னாள் பிரதமர் ஜலநாத் கனால்-இன் வீட்டிற்கு போராட்டக்காரர்கள் தீ வைத்தனர். இந்த துயர சம்பவத்தில், வீட்டிற்குள் இருந்த அவரது மனைவி ராஜ்யலட்சுமி சித்ரகார், தீக்காயங்கள் காரணமாக உயிரிழந்தார்.

பிஹாரைப் பின்பற்றி நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்: தேர்தல் ஆணையம் புதிய திட்டம்

பிஹாரைப் பின்பற்றி நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்: தேர்தல் ஆணையம் புதிய திட்டம்இந்தியாவில், வாக்காளர் பட்டியலை சீரமைக்க தேர்தல் ஆணையம் ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. பிஹார் மாநிலத்தில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டதை போன்று, 2026 ஜனவரி 1 முதல் நாடு முழுவதும் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் இந்திய பங்குச்சந்தை.. டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை..!

தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் இந்திய பங்குச்சந்தை.. டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வர்த்தக வரிகளை விதித்தால் இந்திய பங்குச்சந்தை மோசமான சரிவை சந்திக்கும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரம் முழுவதும் பங்குச்சந்தை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது, அந்த யூகங்கள் தவறானவை என்பதை நிரூபித்துள்ளது. இன்றும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்த நிலையில், டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பால் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது.

ரூ.10,000க்கும் மேல் எகிறிவிட்ட ஒரு கிராம் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?

ரூ.10,000க்கும் மேல் எகிறிவிட்ட ஒரு கிராம் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து, பொதுமக்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி, ஒரு கிராம் தங்கம் ₹9,700-க்கு விற்பனையான நிலையில், நேற்று அதன் விலை ₹10,150-ஐ எட்டியது. இது, ஒரே வாரத்தில் ஒரு கிராமுக்கு சுமார் ₹500 அதிகரித்திருப்பதை காட்டுகிறது.

இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள்: பிரதமர் மோடி X தளத்தில் பதிவு..!

இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள்: பிரதமர் மோடி X தளத்தில் பதிவு..!அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியாவுக்கு 50% வரி விதித்துள்ள நிலையில், விசா கட்டுப்பாடுகளை அதிகரித்து வரும் நிலையில், 100% வரி விதிப்பேன் என்று மிரட்டி வரும் நிலையில் இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அதிபர் ட்ரம்ப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஆவலுடன் உள்ளேன். இந்திய - அமெரிக்க மக்களின் ஒளிமயமான, செழிப்பான வளர்ச்சியைப் பாதுகாக்க நாம் இணைந்து பணியாற்றுவோம்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com