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எ.வ.வேலு இல்லத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சோதனை
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவின் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.
கடந்த 2021 முதல் 2026 வரையிலான திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பொதுப்பணித் துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்தவர் எ.வ.வேலு. இந்த நிலையில், இன்று காலை 7:30 மணியளவில் சென்னை மற்றும் திருவண்ணாமலையில் உள்ள அவருக்குச் சொந்தமான முக்கிய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் சோதனையைத் தொடங்கினர்.
சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள எ.வ.வேலுவின் அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் சொந்த இல்லம். திருவண்ணாமலையில் உள்ள அவரது பூர்வீக வீடு மற்றும் அலுவலகங்கள். எ.வ.வேலுவின் குடும்பத்தினரால் திருவண்ணாமலையில் நடத்தப்பட்டு வரும் அருணை பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளை அலுவலகங்கள் ஆகிய இடங்களில் சோதனை நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால (2021-2026) ஆட்சியில் நெடுஞ்சாலைத் துறை மற்றும் பொதுப்பணித் துறையில் பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் ஒதுக்கப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகவும், வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாகவும் எழுந்த புகார்களின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
டெண்டர் ஊழல் புகார்!.. எ.வ.வேலு உள்ளிட்ட 11 மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வழக்குப்பதிவு!..
பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தை அமல்படுத்தும் விவகாரம்: சட்டசபையில் காரசாரமான விவாதம்...
கேரள சட்டசபையில் 'பிஎம் ஸ்ரீ' திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே கடுமையான விவாதம் வெடித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டம் குறித்து கேரள முதலமைச்சர் சதீசன் மற்றும் கல்வி அமைச்சர் சம்சுதீன் ஆகியோர் பேசிய கருத்துக்கு, எதிர்க்கட்சி தலைவர் பினராயி விஜயன் தனது கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார்.