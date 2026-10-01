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  4. Madras HC Dismisses Plea to Recover Bypoll Costs from Resigned MLAs with Rs 1 Lakh Fine
Written By SIVA SIVA

ராஜினாமா செய்த எம்.எல்.ஏவிடம் தேர்தல் செலவை வசூலிக்க வேண்டும்.. மனு கொடுத்தவருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்...

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (08:54 IST)
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பதவியை ராஜிநாமா செய்த 6 முன்னாள் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்களிடம் இருந்து இடைத்தேர்தல் செலவை வசூலிக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை, ரூ.1 லட்சம் அபராதத்துடன் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
சென்னையை சேர்ந்த வழக்குரைஞர் எஸ்.காசி ராமலிங்கம் தாக்கல் செய்த மனுவில், அதிமுகவை சேர்ந்த 6 எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு ஆளுங்கட்சியான தவெகவில் இணைந்ததாக குறிப்பிட்டார். இவர்களது சுயநலமான ராஜிநாமாவால் அரசுக்கு வீண் நிதிச்சுமையும், மனித ஆற்றல் இழப்பும் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறி, இடைத்தேர்தல் செலவை அவர்களிடம் இருந்தே வசூலிக்க வேண்டும் என்றும், அதுவரை அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரப்பட்டது.
 
இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. ஏற்கனவே இதே கோரிக்கையுடன் தொடரப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், விளம்பர நோக்கத்திற்காக இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறி ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர். 
இந்த அபராதத் தொகையை 4 வாரங்களுக்குள் தமிழ்நாடு சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவுக்கு செலுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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