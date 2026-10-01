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  4. Commercial LPG Cylinder Prices Hiked Across India From October 1; Domestic LPG Rates Unchanged
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 1 October 2026 (08:37 IST)

கிடுகிடுவென உயர்ந்த சிலிண்டர் விலை.. சென்னையில் ரூ.62.50 உயர்வு.. வியாபாரிகள் அதிருப்தி...

gas cylinder
Written By: SIVA
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (08:37 IST)
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பண்டிகை காலம் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அக்டோபர் 1 முதல் 19 கிலோ வணிக பயன்பாட்டு எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் வேறுபடுகிறது, இருப்பினும் வீட்டு உபயோகத்திற்கான 14.2 கிலோ எல்பிஜி உருளைகளின் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
 
இந்தியன் ஆயில் தகவலின்படி, டெல்லியில் 19 கிலோ வணிக உருளையின் விலை ரூ.62.50 உயர்ந்து ரூ.2,810 ஆக மாறியுள்ளது. சென்னையில் ரூ.66.50 உயர்ந்து ரூ.2,983 ஆகவும், மும்பையில் ரூ.63 உயர்ந்து ரூ.2,764 ஆகவும் விற்பனையாகிறது. பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் அதிகபட்சமாக ரூ.71.50 உயர்ந்து ரூ.3,100.50 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
சர்வதேச சந்தை கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் அந்நிய செலாவணி மதிப்பின் அடிப்படையில் பெட்ரோலிய நிறுவனங்கள் இந்த விலை மாற்றத்தை மேற்கொண்டுள்ளன. இந்த திடீர் விலை உயர்வு உணவகங்கள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்குக் கூடுதல் செலவினத்தை ஏற்படுத்தும், அதேவேளையில் 14.2 கிலோ வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் வாங்குவோருக்கு  சென்னையில் ரூ.957.50) எவ்விதப் பாதிப்பும் இல்லை.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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