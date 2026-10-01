இந்தியரை திருமணம் செய்து கொண்டதால் விசா கொடுக்க வேண்டுமா? பாகிஸ்தான் பெண் மனு தள்ளுபடி
இந்திய குடிமகனைத் திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரே காரணத்திற்காக வெளிநாட்டவருக்கு இந்திய விசா கோரும் உரிமை தானாக் கிடைத்துவிடாது என்று கேரளா உயர் நீதிமன்றம் அதிரடித் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
இந்திய குடிமகன் ஒருவரை திருமணம் செய்து துபாயில் வசித்து வரும் பாகிஸ்தான் பெண் ஒருவர், இந்தியாவில் நடைபெறும் திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க இந்திய விசா கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப் பிரிவு 14 மற்றும் 21-ன் கீழ் தமக்கு விசா விண்ணப்பிக்கும் வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவதாக மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
ஆனால், மத்திய அரசின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ஏப்ரல் 2025 பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பிறகு தேசிய பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பாகிஸ்தான் குடிமக்களுக்கான அனைத்து விசா சேவைகளும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டினார்.
வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், வெளிநாட்டினரின் வருகை மற்றும் தங்குதலை கட்டுப்படுத்துவது மத்திய அரசின் இறையாண்மை சார்ந்த அதிகாரம் என்றும், தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பொது அமைதியை கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட முடிவில் தலையிட முடியாது என்றும் கூறியது. மேலும், அரசியலமைப்பு சட்ட உரிமைகள் இந்திய எல்லைக்குள் இருப்பவர்களுக்கே முதன்மையாக பொருந்தும் எனக் கூறி, பாகிஸ்தான் பெண்ணின் விசா மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.