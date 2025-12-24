சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் முன்பதிவில் திடீர் மாற்றம்.. தேவசம்போர்டு உத்தரவு..!
சபரிமலையில் மண்டல பூஜை காலத்தின் இறுதி கட்டத்தை முன்னிட்டு, உடனடி முன்பதிவு எண்ணிக்கையை திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு அதிரடியாக குறைத்துள்ளது.
வரும் டிசம்பர் 26 மற்றும் 27 ஆகிய தேதிகளில் தினமும் 5,000 பக்தர்கள் உடனடி பதிவு மூலம் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போதைய நிலவரப்படி இந்த எண்ணிக்கை வெறும் 2,000 ஆக குறைக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதேபோல், ஆன்லைன் முன்பதிவு மூலம் டிசம்பர் 26-ஆம் தேதி 30,000 பேரும், டிசம்பர் 27-ஆம் தேதி 35,000 பேரும் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சன்னிதானத்தில் நிலவும் கட்டுக்கடங்காத கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளுக்காகவும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
மண்டல பூஜையின் முக்கிய நாட்களில் ஐயப்பனை தரிசிக்க திட்டமிட்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள், இந்த திடீர் எண்ணிக்கை குறைப்பு நடவடிக்கையால் பெரும் அதிர்ச்சியும் கவலையும் அடைந்துள்ளனர்.
