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Last Updated : Wednesday, 24 June 2026 (08:57 IST)

ஹஜ் யாத்திரை 2027: விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி அறிவிப்பு.. தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் எவ்வளவு பணம் கட்ட வேண்டும்?

ஹஜ் யாத்திரை 2027
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (08:55 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (08:57 IST)
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இஸ்லாமியர்களின் புனித கடமைகளில் ஒன்றான ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். இந்நிலையில், வரும் 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புபவர்கள் ஜூலை மாதம் 20 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழக அரசு புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
 
இதற்கான விண்ணப்பங்களை எந்தவித கட்டணமும் இன்றி இலவசமாக சமர்ப்பிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க விரும்பும் யாத்திரிகர்கள் https://hajcommittee.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது 'HAJ SUVIDHA' என்ற மொபைல் செயலி மூலமாகவோ தங்களது விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் எளிதாக சமர்ப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், இந்த விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில் இறுதி பட்டியலுக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள், தங்களின் முதல் தவணை தொகையாக ரூ.1,52,300 செலுத்துவதற்கு தயாராக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன் பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகள் அனைவரும் தற்போதே தங்களிடம் செல்லுபடியாகக்கூடிய பாஸ்போர்ட்டை கட்டாயமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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