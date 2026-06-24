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ஹஜ் யாத்திரை 2027: விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி அறிவிப்பு.. தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் எவ்வளவு பணம் கட்ட வேண்டும்?
இஸ்லாமியர்களின் புனித கடமைகளில் ஒன்றான ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். இந்நிலையில், வரும் 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புபவர்கள் ஜூலை மாதம் 20 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழக அரசு புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்கான விண்ணப்பங்களை எந்தவித கட்டணமும் இன்றி இலவசமாக சமர்ப்பிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க விரும்பும் யாத்திரிகர்கள் https://hajcommittee.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது 'HAJ SUVIDHA' என்ற மொபைல் செயலி மூலமாகவோ தங்களது விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் எளிதாக சமர்ப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில் இறுதி பட்டியலுக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள், தங்களின் முதல் தவணை தொகையாக ரூ.1,52,300 செலுத்துவதற்கு தயாராக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன் பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகள் அனைவரும் தற்போதே தங்களிடம் செல்லுபடியாகக்கூடிய பாஸ்போர்ட்டை கட்டாயமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
Edited by Siva
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.