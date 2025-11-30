நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு: சோனியா, ராகுல் காந்தி மீது 420 பிரிவில் வழக்குப்பதிவு..!
டெல்லி காவல்துறையின் பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி மீது புதிய முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்துள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியுடன் தொடர்புடைய நிறுவனமான அசோசியேட்டட் ஜர்னல்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தை மோசடியாக கையகப்படுத்த கிரிமினல் சதி நடந்ததாக இந்த FIR-இல் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த FIR, அமலாக்க இயக்குநரகம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் சோனியா, ராகுல் காந்தி தவிர, இந்திய வெளிநாட்டு காங்கிரஸ் தலைவர் சாம் பிட்ரோடா உட்பட ஆறு பேர் மற்றும் மூன்று நிறுவனங்கள் (AJL, யங் இந்தியன், டோடெக்ஸ்) குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர்.
ஐபிசி 420 , 406 உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ. 2,000 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களைக் கொண்ட AJL-ஐ, காந்தி சகோதரர்கள் 76% பங்குகளை வைத்திருக்கும் யங் இந்தியன் நிறுவனம் வெறும் ரூ. 50 லட்சம் செலுத்தி கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் டெல்லி நீதிமன்றம் தனது முடிவை டிசம்பர் 16 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்த ஒரு நாள் கழித்து இந்த FIR வெளிவந்துள்ளது.
Edited by Siva