வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (12:45 IST)

இந்திய குழந்தைகள் நம் கண் முன்னே மூச்சு திணறி கொண்டிருக்கிறார்கள்.. ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவு..!

புதுடெல்லியில் காற்று மாசு மிக மோசமான நிலையை அடைந்துள்ள நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மௌனம் குறித்து சரமாரிக் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
 
ராகுல் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில், "மோடி அவர்களே, இந்திய குழந்தைகள் நம் கண் முன்னே மூச்சு திணறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் எவ்வாறு மௌனமாக இருக்க முடியும்? உங்கள் அரசு ஏன் எந்த அவசரத்தையும் காட்டவில்லை, ஏன் எந்த திட்டமிடலும் இல்லை? ஏன் இதற்கு பொறுப்பேற்கவில்லை?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
 
மேலும், நாட்டில் சுகாதார அவசரநிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய அவர், "நான் சந்திக்கும் தாய்மார்கள் பலரும், எங்கள் குழந்தைகள் மாசடைந்த காற்றைத்தான் சுவாசிக்க வேண்டுமா? என்று கேட்கிறார்கள். அவர்கள் அதிருப்தி, அச்சம் மற்றும் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
 
புதுடெல்லியில் காற்று மாசுபாட்டை தடுக்க உடனடியாக கண்டிப்பான, பயனுள்ள திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும், ஆனால் மோடி அரசு எந்த அவசரத்தையும் காட்டவில்லை, பொறுப்பேற்கவும் இல்லை என்றும் ராகுல் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
நாளை சூரியன் வரும், இருளுக்கு அஞ்ச வேண்டாம்.. உதயநிதி முதல்வராவார் என்பதை மறைமுகமாக கூறிய கமல்?

நாளை சூரியன் வரும், இருளுக்கு அஞ்ச வேண்டாம்.. உதயநிதி முதல்வராவார் என்பதை மறைமுகமாக கூறிய கமல்?நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவருமான கமல்ஹாசன், தி.மு.க. கூட்டணியில் தனது கட்சி இணைந்தது அரசியல் நிர்பந்தம் அல்ல, மாறாக கொள்கைகள் ஒத்து போவதால் தான் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

செங்கோட்டையனின் தவெக வருகை ஒரு 'டிரெண்ட் செட்டர்! இனி களம் திமுக - தவெக தான்..!

செங்கோட்டையனின் தவெக வருகை ஒரு 'டிரெண்ட் செட்டர்! இனி களம் திமுக - தவெக தான்..!தமிழ்நாட்டு அரசியல் அரங்கில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல் ஆளுமையுமான செங்கோட்டையன் சமீபத்தில் த.வெ.க.வில் இணைந்திருப்பது, விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு வலிமை சேர்க்கும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

உரம் வாங்க 2 நாட்கள் வரிசையில் நின்ற பெண் உயிரிழப்பு.. இப்படியும் ஒரு ஆட்சியா?

உரம் வாங்க 2 நாட்கள் வரிசையில் நின்ற பெண் உயிரிழப்பு.. இப்படியும் ஒரு ஆட்சியா?மத்தியப் பிரதேசத்தின் குணா மாவட்டத்தில், உர விநியோக மையத்தின் வரிசையில் இரண்டு நாட்கள் காத்திருந்து, கடுங்குளிரில் இரவு முழுவதும் தங்கியிருந்த 50 வயது பழங்குடியின பெண் பூரியா பாய் உயிரிழந்தார்.

பிணத்திற்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் பொம்மைக்கு இறுதிச்சடங்கு.. பின்னணியில் ரூ.50 லட்சம் மோசடி..!

பிணத்திற்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் பொம்மைக்கு இறுதிச்சடங்கு.. பின்னணியில் ரூ.50 லட்சம் மோசடி..!உத்தரப் பிரதேசத்தின் கார்முக்தேஷ்வர் கங்கை படித்துறையில் ஒரு சடலத்துக்கு இறுதிச்சடங்கு நடத்த முயன்ற சம்பவம், அங்கு கொண்டுவரப்பட்ட 'பிணம்' பிளாஸ்டிக் பொம்மை என்று தெரியவந்ததையடுத்து பெரும் பரபரப்பானது.

செங்கோடையன் சட்டையில் ஜெயலலிதா படம்!. ஸ்கோர் பண்ணிய விஜய்!....

செங்கோடையன் சட்டையில் ஜெயலலிதா படம்!. ஸ்கோர் பண்ணிய விஜய்!....அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டதுதான் நேற்று காலை முதலே தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

