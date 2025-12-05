வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (16:52 IST)

செங்கோட்டையனை அடுத்து நாஞ்சில் சம்பத்.. தவெகவுக்கு குவியும் தலைவர்கள்..!

செங்கோட்டையனை அடுத்து நாஞ்சில் சம்பத்.. தவெகவுக்கு குவியும் தலைவர்கள்..!
திராவிட கட்சிகளில் பிரபல பேச்சாளரும், எழுத்தாளருமான நாஞ்சில் சம்பத் இன்று  நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.
 
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த நாஞ்சில் சம்பத், சென்னையில் உள்ள பனையூர் தவெக அலுவலகத்தில், கட்சியின் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தார். மதிமுக, அதிமுக, திமுக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இவர் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார்.
 
கடந்த சில வாரங்களாகவே இவர் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசி வந்த நிலையில், தற்போது கட்சியில் இணைந்திருப்பது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இதற்கு முன்னர் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்த நிலையில், நாஞ்சில் சம்பத்தின் வருகை, வரவிருக்கும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு 4-5 மாதங்களே உள்ள நிலையில், தவெகவின் பரப்புரைப் பணிகளுக்குப் பெரும் வலு சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக அரசியலில் இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

விஜய் கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டம்.. அனுமதி அளித்தது புதுவை அரசு..!

விஜய் கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டம்.. அனுமதி அளித்தது புதுவை அரசு..!நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் வருகிற டிசம்பர் 9ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் நடைபெறவிருக்கும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சந்திப்பு: கூட்டணி உறுதியாகிறதா?

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சந்திப்பு: கூட்டணி உறுதியாகிறதா?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை, காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரமுகரும், ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமானவருமான பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சென்னையில் சந்தித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆண்கள் பற்றாக்குறை எதிரொலி.. ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆண்களை வாடகைக்கு எடுக்கும் பெண்கள்..!

ஆண்கள் பற்றாக்குறை எதிரொலி.. ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆண்களை வாடகைக்கு எடுக்கும் பெண்கள்..!கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான லாட்வியா கடுமையான பாலின ஏற்றத்தாழ்வை எதிர்கொள்கிறது. மக்கள் தொகையின் தகவலின்படி, அங்கு ஆண்களைவிட 15.5% அதிகமான பெண்கள் உள்ளனர். இது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சராசரியைவிட மூன்று மடங்கு அதிகம். குறிப்பாக, 65 வயதை தாண்டியவர்களில் பெண்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்காக உள்ளது.

இண்டிகோ விமானம் ரத்து எதிரொலி: காணொளி காட்சி மூலம் ரிஷப்சனில் கலந்து கொண்ட மணமக்கள்..!

இண்டிகோ விமானம் ரத்து எதிரொலி: காணொளி காட்சி மூலம் ரிஷப்சனில் கலந்து கொண்ட மணமக்கள்..!இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தொடர்ச்சியான விமான ரத்து காரணமாக, கர்நாடகாவின் ஹுப்பள்ளியை சேர்ந்த புதுமண தம்பதி மேதா க்ஷிர்சாகர் மற்றும் சங்கம தாஸ் தங்கள் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் நேரில் கலந்துகொள்ள முடியவில்லை.

தனியார்களை நம்பி, அதுவும் 2 நிறுவனங்களை மட்டும் நம்பினால் இப்படித்தான்.. இண்டிகோ விவகாரம் குறித்து எச்சரிக்கை..!

தனியார்களை நம்பி, அதுவும் 2 நிறுவனங்களை மட்டும் நம்பினால் இப்படித்தான்.. இண்டிகோ விவகாரம் குறித்து எச்சரிக்கை..!கடந்த ஒரு வாரமாக, இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட கடும் குளறுபடிகள், விமானங்கள் ரத்து, பல மணி நேர தாமதங்கள் என பயணிகளை பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கியது. இந்த நெருக்கடி, இந்தியாவின் விமான போக்குவரத்து சந்தை இண்டிகோ மற்றும் ஏர் இந்தியா ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களின் இரட்டை ஆதிக்கத்தில் சிக்கியிருப்பதன் பலவீனத்தை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com