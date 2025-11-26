புதன், 26 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 26 நவம்பர் 2025 (16:12 IST)

டிகே சிவகுமாருக்கு ராகுல் காந்தி அனுப்பிய வாட்ஸ் அப் மெசேஜ்.. முதல்வர் மாற்றமா?

டிகே சிவகுமாருக்கு ராகுல் காந்தி அனுப்பிய வாட்ஸ் அப் மெசேஜ்.. முதல்வர் மாற்றமா?
கர்நாடகாவில் முதலமைச்சர் பதவிக்கான தலைமை போட்டி தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார், தன்னை தொடர்பு கொள்ள மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு குறுகிய பதிலை அனுப்பியுள்ளார்: "சற்று காத்திருக்கவும், நான் உங்களை அழைக்கிறேன்." டிசம்பர் 1 பார்லிமென்ட் கூட்டத்தொடருக்கு முன் தலைமை மாற்றம் குறித்து மேலிடம் முடிவெடுக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இதற்கிடையில், டெல்லியில் பிரியங்க் கார்கே மற்றும் ஷரத் பச்சேகௌடா ஆகியோரை சந்தித்த ராகுல் காந்தி, கர்நாடக மாநில அரசியல் சூழல் குறித்து விவாதித்தார். அதிகார பகிர்வு குறித்து முதலமைச்சர் சித்தராமையா பொது வெளியில் மறுப்பு தெரிவித்ததால், அவர் மீது ராகுல் காந்தி வருத்தம் அடைந்ததாகவும், இரு தரப்பினரையும் பதற்றத்தை அதிகரிக்க வேண்டாம் என்று எச்சரித்ததாகவும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
மேலும், சிவக்குமார் முதலமைச்சரானால், ஓ.பி.சி., எஸ்.சி./எஸ்.டி மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கு முக்கிய பதவிகளை வழங்கி சமூக சமநிலையை பேண காங்கிரஸ் திட்டமிட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Edited by Mahendran

