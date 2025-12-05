டெல்லி - லண்டன் விமான டிக்கெட்டை விட டெல்லி - மும்பை கட்டணம் அதிகம்.. பயணிகள் அதிர்ச்சி..!

வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (17:50 IST)

இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தில் விமானிகள் பற்றாக்குறை மற்றும் புதிய பணி நேர விதிகள் காரணமாக 500க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், உள்நாட்டு விமான கட்டணங்கள் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளன.
 
டெல்லி - மும்பை போன்ற பரபரப்பான வழித்தடங்களில் ஒருநாள் பயணம் செய்து திரும்பும் எக்னாமிக் வகுப்பு டிக்கெட்டின் விலை சுமார் ரூ.60,000 வரை உயர்ந்துள்ளது. சாதாரணமான நேரத்தில் இந்த டிக்கெட் விலை ரூ.20,000 மட்டுமே. . டெல்லி - ஐதராபாத் போன்ற வழித்தடங்களில் இது ரூ.48,000 வரை சென்றுள்ளது.
 
டெல்லி - கொல்கத்தா இடையே ரூ.85,000க்கு விற்கப்படும் இருவழிச் சீட்டு, டெல்லி - லண்டன்  டிக்கெட்டைவிட அதிகம்.. டெல்லி - லண்டன் டிக்கெட் சுமார் ரூ.60,000 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இன்று டெல்லியில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய அனைத்து உள்நாட்டு இண்டிகோ விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. கடைசி நேரத்தில் வேறு விமானங்களில் முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ள பயணிகள், இந்த அதிக விலையால் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran
 

செங்கோட்டையனை அடுத்து நாஞ்சில் சம்பத்.. தவெகவுக்கு குவியும் தலைவர்கள்..!

செங்கோட்டையனை அடுத்து நாஞ்சில் சம்பத்.. தவெகவுக்கு குவியும் தலைவர்கள்..!திராவிட கட்சிகளில் பிரபல பேச்சாளரும், எழுத்தாளருமான நாஞ்சில் சம்பத் இன்று நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

விஜய் கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டம்.. அனுமதி அளித்தது புதுவை அரசு..!

விஜய் கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டம்.. அனுமதி அளித்தது புதுவை அரசு..!நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் வருகிற டிசம்பர் 9ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் நடைபெறவிருக்கும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சந்திப்பு: கூட்டணி உறுதியாகிறதா?

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சந்திப்பு: கூட்டணி உறுதியாகிறதா?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை, காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரமுகரும், ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமானவருமான பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சென்னையில் சந்தித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆண்கள் பற்றாக்குறை எதிரொலி.. ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆண்களை வாடகைக்கு எடுக்கும் பெண்கள்..!

ஆண்கள் பற்றாக்குறை எதிரொலி.. ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆண்களை வாடகைக்கு எடுக்கும் பெண்கள்..!கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான லாட்வியா கடுமையான பாலின ஏற்றத்தாழ்வை எதிர்கொள்கிறது. மக்கள் தொகையின் தகவலின்படி, அங்கு ஆண்களைவிட 15.5% அதிகமான பெண்கள் உள்ளனர். இது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சராசரியைவிட மூன்று மடங்கு அதிகம். குறிப்பாக, 65 வயதை தாண்டியவர்களில் பெண்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்காக உள்ளது.

இண்டிகோ விமானம் ரத்து எதிரொலி: காணொளி காட்சி மூலம் ரிஷப்சனில் கலந்து கொண்ட மணமக்கள்..!

இண்டிகோ விமானம் ரத்து எதிரொலி: காணொளி காட்சி மூலம் ரிஷப்சனில் கலந்து கொண்ட மணமக்கள்..!இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தொடர்ச்சியான விமான ரத்து காரணமாக, கர்நாடகாவின் ஹுப்பள்ளியை சேர்ந்த புதுமண தம்பதி மேதா க்ஷிர்சாகர் மற்றும் சங்கம தாஸ் தங்கள் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் நேரில் கலந்துகொள்ள முடியவில்லை.

