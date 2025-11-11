செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
  செய்திகள்
  செய்திகள்
  தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (13:04 IST)

சதிகாரர்கள் ஒருபோதும் தப்ப முடியாது.. பூடானில் இருந்து உறுதிமொழி கொடுத்த பிரதமர் மோடி..!

டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் குறித்து பூடானில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்தார்.
 
"நேற்று மாலை டெல்லியில் நடந்த கொடூரமான நிகழ்வு நாட்டிலுள்ள அனைவரையும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இன்று நான் ஒரு கனத்த இதயத்துடன் இங்கு வந்திருக்கிறேன். முழு நாடும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுடன் துணை நிற்கிறது," என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார்.
 
தான் இரவு முழுவதும் விசாரணை அமைப்புகளுடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும், "இந்த சதித்திட்டத்தின் பின்னணியை எங்கள் புலனாய்வு அமைப்புகள் நிச்சயம் கண்டறியும். இதற்கு பின்னால் உள்ள சதிகாரர்கள் ஒருபோதும் தப்ப முடியாது. காரணமான அனைவரும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள்," என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.
 
நேற்று மாலை நிகழ்ந்த இந்த வெடிவிபத்தில் 12 பேர் வரை உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. பிரதமர் மோடி இன்று இரண்டு நாள் அரசு முறைப் பயணமாக பூடானுக்குச் சென்றுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பின் இந்திய பிரிவு தலைவர் ஒரு பெண் மருத்துவரா? சுற்றி வளைத்து கைது செய்த போலீசார்..!

ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பின் இந்திய பிரிவு தலைவர் ஒரு பெண் மருத்துவரா? சுற்றி வளைத்து கைது செய்த போலீசார்..!டெல்லி அருகே ஃபரிதாபாத்தில் பெருமளவிலான வெடிபொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்ட வழக்கில், லக்னோவை சேர்ந்த டாக்டர் ஷஹீனா ஷாஹித் என்ற பெண் மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர், பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட ஜெய்ஷ்-இ-முகமது தீவிரவாத அமைப்பின் பெண்கள் பிரிவுக்கு ஆள்சேர்ப்பு மற்றும் தலைமை பொறுப்பை வகித்தவர் என்று டெல்லி காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒரே உடலில் பாதி ஆண், பாதி பெண்.. அபூர்வ சிலந்தியை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானிகள்..!

ஒரே உடலில் பாதி ஆண், பாதி பெண்.. அபூர்வ சிலந்தியை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானிகள்..!தாய்லாந்து காடுகளில் பாதி ஆண், பாதி பெண் தன்மையுடன் கூடிய அரிய வகைச் சிலந்தி இனம் ஒன்றை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த சிலந்திக்கு Damarchus inazuma என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: 3 மணி நேரம் காத்திருந்த சந்தேக நபர்.. பதற்றத்தில் வெடித்ததா கார்?

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: 3 மணி நேரம் காத்திருந்த சந்தேக நபர்.. பதற்றத்தில் வெடித்ததா கார்?டெல்லி செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பில் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் டாக்டர் முகமது உமர், வெடிவிபத்துக்கு முன் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காரை விட்டு வெளியேறாமல் பார்க்கிங் பகுதியில் காத்திருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த பத்தில் ஒரு சின்னத்தை தாருங்கள்: தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக மனு..!

இந்த பத்தில் ஒரு சின்னத்தை தாருங்கள்: தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக மனு..!வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் முதன்முறையாக களம் காணவுள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பயன்படுத்த ஒரு பொது சின்னம் ஒதுக்க கோரி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு அளித்துள்ளது.

குற்றவாளிகள் நீதியின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள்: அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சூளுரை..!

குற்றவாளிகள் நீதியின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள்: அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சூளுரை..!டெல்லியில் செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் வெடிப்பு தாக்குதலுக்கு காரணமானவர்கள் நீதியின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்றும், அவர்கள் தப்பவே முடியாது என்றும் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நாட்டு மக்களுக்கு உறுதியளித்துள்ளார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

