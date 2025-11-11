டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: நண்பரை காப்பாற்ற முயன்றதால் உடல் நிலை மோசமான இளைஞர்..!
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பில் பலத்த காயமடைந்த 28 வயது அங்குஷ் ஷர்மா மற்றும் 20 வயது ராகுல் கௌசிக் ஆகிய இளைஞர்களின் குடும்பங்கள் பெரும் துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
மாலை 6.52 மணியளவில் டிராஃபிக் சிக்னலில் நின்றபோது, வெடிகுண்டு வெடித்ததில் அங்குஷ் ஷர்மாவுக்கு முகம் மற்றும் உடலில் 80% தீக்காயம் ஏற்பட்டது. ராகுல் கௌசிக்கின் தலைமுடி கருகியதுடன், கை கால்களில் காயம் ஏற்பட்டது.
அங்குஷுக்குப் பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுவதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். ராகுல் காயமடைந்த நிலையிலும் நண்பரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று, பின்னர் உடல்நிலை மோசமாகி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
ராகுலின் தாய், மகன் மிகவும் பயந்துபோனதாகவும், காது கேட்கும் திறன் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கண்ணீருடன் கூறினார். தலைநகரில் நடந்த இந்த தாக்குதல் அதிர்ச்சியளிப்பதாகவும், தங்கள் குடும்பத்திற்கு அரசு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்றும் அவர் மன்றாடினார்.
உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அனைத்து கோணங்களிலும் முழுமையான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
