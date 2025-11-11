செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: 3 மணி நேரம் காத்திருந்த சந்தேக நபர்.. பதற்றத்தில் வெடித்ததா கார்?

டெல்லி செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பில் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் டாக்டர் முகமது உமர், வெடிவிபத்துக்கு முன் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காரை விட்டு வெளியேறாமல் பார்க்கிங் பகுதியில் காத்திருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
 
ஹூண்டாய் ஐ20 கார் (HR 26CE7674) பிற்பகல் 3:19 மணிக்கு பார்க்கிங்கில் நுழைந்து, மாலை 6:30 மணியளவில் வெளியேறி, 6:52 மணியளவில் செங்கோட்டை அருகே வெடித்துள்ளது. சிசிடிவி காட்சிகள் இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
 
காரின் உரிமையாளரிடம் இருந்து பல்வேறு நபர்கள் மூலம் கடைசியாக உமருக்கு கார் கைமாறியுள்ளது. அமீர் மற்றும் புல்வாமாவை சேர்ந்த தாரிக் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடைபெறுகிறது.
 
உமரின் கூட்டாளிகளான டாக்டர் முஜம்மில் ஷகீல் மற்றும் டாக்டர் ஆதில் ராதர் கைது செய்யப்பட்டதாலும், ஃபரிதாபாத்தில் 2,900 கிலோ வெடிபொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாலும், உமர் பதற்றத்தில் திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு முன்பே குண்டுவெடிப்பை தூண்டியிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
 
 
8 ஆண்டு டெஸ்லாவில் வேலை பார்த்த இந்தியர் திடீர் விலகல்.. என்ன காரணம்?

8 ஆண்டு டெஸ்லாவில் வேலை பார்த்த இந்தியர் திடீர் விலகல்.. என்ன காரணம்?டெஸ்லா நிறுவனத்தில் சைபர்ட்ரக் திட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிய இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த சித்தார்த் அவஸ்தி, 8 ஆண்டுகால பணிக்கு பிறகு விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

கள்ளக்காதலனை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்த பெண்.. திருப்பூர் அருகே பயங்கரம்..!

கள்ளக்காதலனை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்த பெண்.. திருப்பூர் அருகே பயங்கரம்..!திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசி அருகே தகாத உறவு தொடர்பான தகராறில், ஒரு பெண் மரக்கடை உரிமையாளரை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெடிகுண்டு சம்பவம் எதிரொலி: டெல்லி செங்கோட்டையில் பார்வையாளர்களுக்கு தடை.!

வெடிகுண்டு சம்பவம் எதிரொலி: டெல்லி செங்கோட்டையில் பார்வையாளர்களுக்கு தடை.!டெல்லியில் செங்கோட்டை அருகே கார் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ததை தொடர்ந்து, பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக வரலாற்று சிறப்புமிக்க செங்கோட்டைக்கு சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று தொல்லியல் துறை அறிவித்துள்ளது.

தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சம்.. ஒரு சவரன் 93000ஐ தாண்டியதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சம்.. ஒரு சவரன் 93000ஐ தாண்டியதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ரூ.220 ரூபாயும், ஒரு சவரன் ரூ.1,760 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ளது பொதுமக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நேற்று ஒரே நாள் தான் ஏற்றம்.. இன்று மீண்டும் சரிந்த பங்குச்சந்தை.. சென்செக்ஸ் நிலவரம்..!

நேற்று ஒரே நாள் தான் ஏற்றம்.. இன்று மீண்டும் சரிந்த பங்குச்சந்தை.. சென்செக்ஸ் நிலவரம்..!இந்திய பங்குச்சந்தை நேற்று ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் உயர்ந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் சரிந்து உள்ளது முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

