டெல்லி குண்டுவெடிப்பு.. வெடித்த காரை ஓட்டி சென்ற தலைமறைவான டாக்டர்.. சிசிடிவி காட்சி..!
டெல்லியின் செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த பயங்கர கார் குண்டுவெடிப்பில் 9 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் சுமார் 20 பேர் காயமடைந்தனர். இது தீவிரவாத சதி என்ற கோணத்தில் விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.
விசாரணையில் முக்கிய திருப்புமுனையாக, ஃபரிதாபாத் பயங்கரவாத அமைப்பின் தேடப்படும் உறுப்பினரான டாக்டர் முகமது உமர், குண்டுவெடிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஹூண்டாய் ஐ20 காரை ஓட்டி சென்றது சிசிடிவி காட்சிகளில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேசியப் புலனாய்வு முகமை மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்புப் படை (NSG) ஆகியவை இந்த சம்பவத்தை விசாரித்து வருகின்றன. மேலும், சட்டவிரோத செயல்பாடுகள் தடுப்புச் சட்டம் பிரிவுகளின் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பயங்கரவாத சதித்திட்டத்தின் முழு விவரங்களையும் அறிய புலனாய்வு தொடர்கிறது.
Edited by Siva