6 வயதில் தான் குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டும்: புதிய வயது வரம்பு நடைமுறை...
மத்திய அரசின் தேசிய கல்வி கொள்கையின் அடிப்படையில், மகாராஷ்டிர அரசு 2030-31 கல்வியாண்டு முதல் ஒன்றாம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான குறைந்தபட்ச வயதை ஆறு என நிர்ணயிக்க உள்ளது. இதற்காக 2027-28 முதலே முன்பருவ கல்வி சேர்க்கை வயதில் மாற்றங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளன.
இந்திய கல்வி உரிமைச் சட்டம் 6 முதல் 14 வயது வரை இலவச கல்வியை உறுதி செய்கிறது. ஆனால், தனியார் பள்ளிகள் 3 வயதிலேயே முன்பருவ கல்வியை தொடங்கிவிடுகின்றன. இதோடு, 25% இடஒதுக்கீடு மூலம் பல பெற்றோர்கள் பொருளாதார வசதிக்காக தனியார் பள்ளிகளை நாடுவதால், அரசு தொடக்க பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை கணிசமாக குறைந்து வருகிறது. சேர்க்கை வயது 6-ஆக உயர்த்தப்படும்போது, அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை மேலும் சவாலாக மாறக்கூடும்.
இதனை தவிர்க்க, அரசு பள்ளிகளில் ஆசிரியர்-மாணவர் விகிதத்தை சீரமைத்தல், வகுப்பிற்கு ஒரு ஆசிரியர் இருப்பதை உறுதிசெய்தல் மற்றும் குழந்தைகள் அருகிலேயே படிக்கும் 'அருகமைப் பள்ளி' முறையை கொண்டுவருவது அவசியமாகும். 3 வயது குழந்தைகள் கல்விக்காக நீண்ட தூரம் பயணிப்பது பாதுகாப்பற்றது. குடும்பங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிதான் குழந்தைகள் தங்களின் குழந்தைப்பருவத்தை மகிழ்வோடு அனுபவிக்க வழிவகுக்கும். அதேபோல, பள்ளிக்கு அப்பாற்பட்ட நேரத்தில் குழந்தைகள் அறிதிறன்பேசி அடிமைத்தனத்திலிருந்து காக்கப்படுவதும் தற்போதைய அவசிய தேவையாகும்.