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  4. Tamil Nadu School Holiday Today: Heavy Rains Force School Closures Across Multiple Districts
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (08:47 IST)

கனமழை எதிரொலி: தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறை?

தமிழ் நாடு மழை விடுமுறை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (08:47 IST)
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தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால், பல்வேறு மாவட்டங்களில் விடிய விடிய கனமழை பெய்து வருகிறது. தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதாலும், தொடர் மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாலும், மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு பல மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கோவை மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் தொடர் கனமழை காரணமாக அனைத்து பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னூர், உதகை, கோத்தகிரி மற்றும் குந்தா ஆகிய 4 தாலுகாக்களில் செயல்படும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முழுவதிலும் உள்ள பள்ளிகளுக்கும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
அதேபோல், தேனி மாவட்டத்தில் பெரியகுளம் தாலுகாவில் உள்ள பள்ளிகளுக்கும், நாகை மாவட்ட எல்லைக்குட்பட்ட பள்ளிகளுக்கும் இன்று விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பொரசக்குறிச்சி, விருகாவூர், எரியூர் உள்ளிட்ட 5 குறிப்பிட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டும் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுமுறை அளித்துள்ளார்.
 
இதனிடையே, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக அனைத்துப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அம்மாநிலக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. நிலைமைக்கு ஏற்ப விடுமுறை அறிவிப்புகளை அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றன.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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