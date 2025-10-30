இனிமேல் 6 வயது நிரம்பினால் தான் 1ஆம் வகுப்பில் சேர்க்க முடியும்: அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் அமல்..!
டெல்லியில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் 2026-27 கல்வியாண்டு முதல், 1 ஆம் வகுப்பில் சேரக் குழந்தைகளுக்கு 6 வயது பூர்த்தியாவது கட்டாயம் என்று டெல்லி கல்வி இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது.
தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-க்கு இணங்க, வயதுக்கு ஏற்ற, விளையாட்டு அடிப்படையிலான கல்வியை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்தக் கொள்கை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கட்டமைப்பின் கீழ், நர்சரி 3-4 வயது, லோயர் கேஜி 4-5 வயது, அப்பர் கேஜி 5-6 வயது மற்றும் ஒன்றாம் வகுப்பு 6-7 வயது என வயது வரம்பு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பு சில பள்ளிகளில் 5 வயதிலேயே மாணவர்கள் 1 ஆம் வகுப்பில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த கொள்கை மாணவர்களிடையே சமநிலையற்ற அறிவாற்றல் தயார்நிலைக்கு வழிவகுத்தது. தாமதமாக தொடங்குவது, குழந்தைகள் தங்கள் உளவியல்-சமூக மற்றும் மோட்டார் திறன்களை முழுமையாக வளர்த்துக் கொள்ள நேரம் அளிக்கும் என்று கல்வியாளர்களும், குழந்தை மனநல மருத்துவர்களும் வரவேற்றுள்ளனர்.
இந்த மாற்றம், குழந்தைகள் முறையான கல்விக்குத் தயாராவதற்கு முன்பே அடித்தள திறன்களை வலுப்படுத்த அதிக நேரம் அளிக்கும் என்று ஆசிரியர்கள் கருதுகின்றனர்.
