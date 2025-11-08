சனி, 8 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 8 நவம்பர் 2025 (11:11 IST)

பிகார் பெண் எம்.பி. இரண்டு முறை வாக்களித்தாரா? இரு கைகளிலும் மை இருந்ததால் சர்ச்சை..!

பிகார் பெண் எம்.பி. இரண்டு முறை வாக்களித்தாரா? இரு கைகளிலும் மை இருந்ததால் சர்ச்சை..!
பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல் முதற்கட்ட வாக்கெடுப்பை தொடர்ந்து, லோக் ஜனசக்தி கட்சி எம்.பி. சம்பவி சௌத்ரியின் இரு கைகளிலும் மை வைக்கப்பட்ட காணொளி, இரட்டை வாக்களிப்பு குறித்த குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்பி சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது.
 
பாட்னாவின் புத்தா காலனியில் வாக்களித்த பின்னர், சம்பவி தனது வலது மற்றும் இடது கை விரல்களில் மை வைக்கப்பட்டிருப்பதை காட்டினார். இது ஆர்.ஜே.டி. மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளின் விமர்சனத்திற்கு வழிவகுத்தது. 
 
இதுகுறித்து பாட்னா  மாவட்ட நிர்வாகம் விளக்கமளித்தது. மை வைக்கும் பணியாளர் தவறுதலாக முதலில் வலது கை விரலில் மை வைத்ததாகவும், தலைமை அதிகாரி தலையிட்ட பிறகு, சரியான நடைமுறையின்படி இடது கை விரலிலும் மை வைக்கப்பட்டது என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
சம்பவி சௌத்ரி வாக்காளர் பட்டியலில் ஒருமுறை மட்டுமே தனது வாக்கை செலுத்தியுள்ளார் என்பதையும் மாவட்ட நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த விளக்கத்திற்கு பிறகும், அரசியல் கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva

தமிழகம் வழியாக செல்லும் வந்தே பாரத் உள்பட 4 புதிய ரயில்கள்: பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார்...

தமிழகம் வழியாக செல்லும் வந்தே பாரத் உள்பட 4 புதிய ரயில்கள்: பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார்...இந்தியாவில் நவீன இரயில் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பனாரஸ் இரயில் நிலையத்திலிருந்து நான்கு புதிய வந்தே பாரத் விரைவு இரயில்களை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார். இந்த புதிய இரயில்கள் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு இரயில் சேவையை மேலும் விரிவுபடுத்துகின்றன.

2வது நாளாக மீண்டும் உயரும் தங்கம் விலை.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

2வது நாளாக மீண்டும் உயரும் தங்கம் விலை.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகச் சரிந்து கொண்டே வந்த நிலையில், நேற்று தங்கம் விலை உயர்ந்த நிலையில் இன்று இரண்டாவது நாளாகவும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

மாலியில் 5 இந்தியர்கள் கடத்தல்: அல்-கொய்தா, ஐஎஸ்ஐஎஸ் காரணமா?

மாலியில் 5 இந்தியர்கள் கடத்தல்: அல்-கொய்தா, ஐஎஸ்ஐஎஸ் காரணமா?மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மாலியில் அல்-கொய்தா மற்றும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தொடர்புடைய பயங்கரவாத குழுக்களின் வன்முறை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அங்கு மின்மயமாக்கல் திட்டங்களில் பணியாற்றி வந்த ஐந்து இந்தியர்கள் கடத்தப்பட்டுள்ளனர் என்று அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தினர்.

மாணவர்கள் கேலி.. கண்டிக்காத ஆசிரியர்கள்.. 9 வயது மாணவி 4வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை..!

மாணவர்கள் கேலி.. கண்டிக்காத ஆசிரியர்கள்.. 9 வயது மாணவி 4வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை..!ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற நீரஜா மோடி பள்ளியில் 9 வயது மாணவி அமாயிரா, நவம்பர் 1-ஆம் தேதி பள்ளி கட்டடத்தின் நான்காவது மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார். தனது மகள் 'புல்லிங்' தொல்லை மற்றும் பாலியல் ரீதியான கேலிகளுக்கு ஆளானதாகவும், இதுகுறித்து ஓராண்டாகப் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் அவர்கள் அலட்சியப்படுத்தியதாகவும் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

உடல் பருமனாக இருந்தால், நீரிழிவு நோய் இருந்தால் விசா கிடையாது: டிரம்ப் அதிரடி

உடல் பருமனாக இருந்தால், நீரிழிவு நோய் இருந்தால் விசா கிடையாது: டிரம்ப் அதிரடிஅமெரிக்காவில் வசிப்பதற்காக விசா விண்ணப்பிக்கும் வெளிநாட்டு பிரஜைகளுக்கு, நீரிழிவு அல்லது உடல் பருமன் போன்ற உடல்நலக் குறைபாடுகள் இருந்தால், அவர்களின் விசா நிராகரிக்கப்படலாம் என்று ட்ரம்ப் நிர்வாகம் புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com