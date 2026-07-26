ஆந்திராவில் மேலும் 10 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி: மொத்த பாதிப்பு 49 ஆக உயர்வு!
ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தில் புதிதாக 10 பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 49 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில், புதிதாக 10 பேருக்குத் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக குண்டூர் மாவட்டத்தில் 3 நபர்களுக்கும், என்.டி.ஆர் மாவட்டத்தில் 2 நபர்களுக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர அல்லூரி சீதாராம ராஜு, ஏலூரு, கிருஷ்ணா, திருப்பதி மற்றும் விசாகப்பட்டிணம் ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா ஒருவருக்கு பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது.
மாநில அளவில் இதுவரை பதிவான பாதிப்புகளில் கிழக்கு கோதாவரி மாவட்டம் 11 தொற்றுகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதற்கு அடுத்தபடியாக குண்டூரில் 9 பேருக்கும், ஒய்.எஸ்.ஆர் கடப்பா மாவட்டத்தில் 8 பேருக்கும், விசாகப்பட்டினத்தில் 5 பேருக்கும் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்.டி.ஆர் மாவட்டத்தில் 3 நபர்களும், காக்கிநாடா, ஏலூரு மற்றும் பாபட்லா மாவட்டங்களில் தலா 2 நபர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எஞ்சிய மாவட்டங்களில் தலா ஒருவருக்குத் தொற்று பதிவாகியுள்ளது.
தற்போது வரை மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 49 நபர்களில், 24 பேர் பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும் 16 நபர்கள் மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பின் கீழ் வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தொற்றிலிருந்து பூரண குணமடைந்த 5 நபர்கள் மருத்துவமனைகளில் இருந்து வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மாநிலத்தில் இதுவரை 4 உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில், அவற்றில் 3 உயிரிழப்புகள் கடப்பா மாவட்டத்திலும், 1 உயிரிழப்பு காக்கிநாடா மாவட்டத்திலும் நிகழ்ந்துள்ளது. உயிரிழந்த நான்கு நபர்களுமே ஏற்கனவே கடுமையான பிற தீவிர நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாநிலம் முழுவதும் இதுவரை 302 இரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தொற்று பரவலைத் தடுக்கும் பொருட்டு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தீவிர கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களைக் கண்டறியும் பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன.