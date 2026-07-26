நான் ஏன் ராஜினாமா செய்தேன்? எக்ஸ் பக்கத்தில் தர்மேந்திர பிரதான் நெகிழ்ச்சி பதிவு...
நீட் தேர்வு முறைகேடு புகார்கள் மற்றும் நாடு முழுவதிலும் எழுந்த தொடர் போராட்டங்களை அடுத்து, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார். தனது விலகல் கடிதத்தை எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ள அவர், இந்த விவகாரம் தனக்கு ஒருபோதும் தனிப்பட்ட கௌரவ பிரச்சினை அல்ல என்று தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டின் கல்வி சீர்திருத்தங்களுக்காக தனது வாழ்நாளின் நான்கு தசாப்தங்களை அர்ப்பணித்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர், கடந்த மே 3-ல் நடைபெற்ற நீட்-யூகே தேர்வில் முறைகேடுகள் வெளிவந்தவுடன் சி.பி.ஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டு, தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு மறுதேர்வு நடத்தப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு தேர்வை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்த போதிலும், கடந்த பத்து நாட்களாக நடந்த நிகழ்வுகள் தனக்கு மிகுந்த வேதனையை அளித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள தற்போதைய சூழலை கருத்தில் கொண்டும், தேச விரோத சக்திகள் இதனை தவறாக பயன்படுத்துவதை தடுத்திடவும், நாட்டின் ஒற்றுமையை காக்கவும், மாணவர்களின் எதிர்காலம் சட்டச் சிக்கல்களில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்கவும் பிரதமர் மோடியிடம் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை அளித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
ஒடிசா மக்கள் மற்றும் நாட்டின் இளைஞர்களின் நலனுக்காகத் தொடர்ந்து உழைப்பேன் என்றும் அவர் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Edited by Siva