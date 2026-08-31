டிக்கெட் புக் பண்ணா போதும்!.. அரசு பேருந்து வீட்டுக்கே வரும்!.. ஆந்திராவில் அறிமுகம்!...
பெரும்பாலும் ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்க மக்கள்தான் அரசு பேருந்துகளை பயன்படுத்துகிறார்கள். பணக்காரர்கள், ரயிலில் ஏசி பெட்டியிலோ அல்லது காரிலோ அல்லது தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளோ செல்கிறார்கள்.அதே நேரம் பேருந்து நிலையங்களில் மணிக்கணக்கில் காத்திருப்பது.. இடம் கிடைக்க முடியாமல் தவிப்பது போன்ற பல பிரச்சனைகளை ஏழை மக்கள் சந்திக்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான் ஆந்திராவில் பொதுமக்களுக்காக அரசு பேருந்து வீடு தேடி வரும் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்கள்..
தொலைதூ இடங்களுக்கு செல்லும் அரசு பேருந்துகளை ஒரே பகுதியிலிருந்து 10க்கும் மேற்பட்டவர்கள் முன்பதிவு செய்திருந்தால் அவர்களை அழைத்துச் செல்ல பேருந்தை அனுப்ப ஆந்திர அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. முதல் கட்டமாக விஜயவாடா நகர எல்லைக்குள் சோதனை அடிப்படையில் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த ஆந்திரா அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.