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  4. Divorce Does Not End Your Home Loan: What Happens to Joint Borrowers and Property?
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (08:59 IST)

விவாகரத்து பெற்ற பின் கணவன், மனைவி சேர்ந்து வாங்கிய ஹோம் லோனை யார் கட்ட வேண்டும்?

loan
Written By: SIVA
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (08:59 IST)
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விவாகரத்து என்பது கணவன் மனைவியின் திருமண உறவை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். ஆனால் அதனால் கூட்டு பெயரில் வாங்கிய வீட்டுக்கடன் தானாகவே முடிந்துவிடாது. இருவரும் இணைந்து பெற்ற ஹோம் லோனில் யார் EMI செலுத்த வேண்டும், வீடு யாருக்கு செல்ல வேண்டும், விற்றால் பணத்தை எப்படி பிரிப்பது போன்ற கேள்விகள் முக்கியமாகின்றன.
 
விவாகரத்து ஒப்பந்தத்தில் ஒருவர் EMI செலுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும், வங்கியின் பார்வையில் இருவரும் கடன் பொறுப்பில் இருந்து விடுபடுவதில்லை. கடன் முழுமையாக அடைக்கப்படும் வரை அல்லது வங்கி அதிகாரப்பூர்வமாக ஒருவரை கடன் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கும் வரை இருவரின் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். EMI தவறினால் இருவரின் கிரெடிட் ஸ்கோரும் பாதிக்கப்படலாம்.
 
அதேபோல், கடனில் இணை கடனாளியாக இருப்பதும், வீட்டின் இணை உரிமையாளராக இருப்பதும் ஒன்றல்ல. வீட்டின் உரிமை பத்திரத்தில் யாருடைய பெயர் உள்ளது, எவ்வளவு பங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் முக்கியம். ஒருவருக்கு வீட்டை முழுமையாக வழங்க வேண்டுமெனில், உரிமை மாற்றத்தை சட்டப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும்.
 
வீட்டை விற்க முடிவு செய்தால், முதலில் நிலுவையில் உள்ள வங்கிக் கடன் தீர்க்கப்பட வேண்டும். அதன் பிறகு மீதமுள்ள தொகை உரிமைப் பங்குக்கு ஏற்ப பிரிக்கப்படும். மேலும், விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் தொகைக்கு மூலதன ஆதாய வரி உள்ளிட்ட வரி விதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
 
எனவே விவாகரத்து நேரத்தில் வாய்மொழி ஒப்பந்தங்களை மட்டும் நம்பாமல், EMI பொறுப்பு, சொத்து உரிமை, வங்கி கடன் மற்றும் வரி விவரங்களை தெளிவாக எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்வது அவசியம்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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