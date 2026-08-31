  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Rahul Gandhi Faces FIR in Haldwani Over Remarks on Purification Row
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (11:18 IST)

ராகுல் காந்தி மீது மீண்டும் ஒரு வழக்குப்பதிவு.. குறிப்பிட்ட சமூகத்தை புண்படுத்தினாரா?

radhul gandhi
Written By: SIVA
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (11:18 IST)
google-news
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹல்த்வானியில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மல்லிகார்ஜுன கார்கே நடத்திய பேரணிக்கு பிறகு நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிகழ்வில் ராகுல் காந்தி தெரிவித்த கருத்துகள் தங்கள் சமூகத்தின் உணர்வுகளை புண்படுத்தியதாக வால்மீகி சமூகத்தை சேர்ந்த அமித் குமார் என்பவர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
 
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் 196 மற்றும் 299 பிரிவுகளின் கீழும், எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். சுத்திகரிப்பு நிகழ்வில் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பங்கேற்றதாக புகார்தாரர் கூறியுள்ளார்.
 
ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி சுத்திகரிப்பு யாகம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தை ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்து, இது பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான செயல் என்றும், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியிருந்தார்.
 
இதற்கிடையே ராகுல் காந்தியின் கருத்துகள் குறித்து சட்டரீதியான நடவடிக்கை கோரப்பட்டுள்ளது. மறுபுறம், சுத்திகரிப்பு நிகழ்வை நடத்தியவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. இதனால் இந்த விவகாரம் அரசியல் மற்றும் சட்ட ரீதியாக மேலும் சூடுபிடித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அமெரிக்காவால் கைதான வெனிசுலா அதிபரின் புகைப்படம்... 8 மாதங்களுக்கு பின் வெளியாகிறதா?

விஜய்யின் 100 நாள் ஆட்சிக்கு மைனஸ் 80 மதிப்பெண்கள்: நயினார் நாகேந்திரன்

விஜய்யின் 100 நாள் ஆட்சிக்கு மைனஸ் 80 மதிப்பெண்கள்: நயினார் நாகேந்திரன்தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சிக்கு 100 நாட்களில் “மைனஸ் 80 மதிப்பெண்” வழங்குவதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். திருநெல்வேலியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், சட்டப்பேரவையில் மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கு பதிலாக ஜாதி, மதம் சார்ந்த விவாதங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதாக குற்றம்சாட்டினார். இதனால் அவையின் நேரம் வீணடிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

நாளை செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி.. என்னென்ன மாற்றங்கள் அடுத்த மாதம் வரலாம்?

நாளை செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி.. என்னென்ன மாற்றங்கள் அடுத்த மாதம் வரலாம்?செப்டம்பர் 1 முதல் பொதுமக்களின் அன்றாட நிதி நடவடிக்கைகளில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வர உள்ளன. குறிப்பாக வருமான வரி, எல்பிஜி சிலிண்டர், வங்கி கட்டணங்கள் மற்றும் ஜிஎஸ்டி தொடர்பான காலக்கெடுகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

70 சவரன் நகை.. 15 லட்சம் மதிப்புள்ள கார்.. இவ்வளவு வரதட்சணை பத்தாதா? விரக்தியில் தற்கொலை செய்த சென்னை பெண்..

70 சவரன் நகை.. 15 லட்சம் மதிப்புள்ள கார்.. இவ்வளவு வரதட்சணை பத்தாதா? விரக்தியில் தற்கொலை செய்த சென்னை பெண்..சென்னை கோவிலம்பாக்கத்தில் 27 வயதான தனியார் பள்ளி ஆசிரியை புவனேஸ்வரி உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டெல்லியில் ஆசிரியர் தினத்தில் சிஜேபி பேரணி.. தடை விதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு..

டெல்லியில் ஆசிரியர் தினத்தில் சிஜேபி பேரணி.. தடை விதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு..டெல்லியில் ஆசிரியர் தினமான செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் நடைபெறவிருந்த பேரணிக்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை விதிக்க மறுத்துள்ளது. பேரணியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நீதிமன்றம் நிராகரித்ததுடன், நிகழ்வின்போது சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாப்பது அரசின் பொறுப்பு என்றும் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.