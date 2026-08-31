ராகுல் காந்தி மீது மீண்டும் ஒரு வழக்குப்பதிவு.. குறிப்பிட்ட சமூகத்தை புண்படுத்தினாரா?
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹல்த்வானியில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மல்லிகார்ஜுன கார்கே நடத்திய பேரணிக்கு பிறகு நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிகழ்வில் ராகுல் காந்தி தெரிவித்த கருத்துகள் தங்கள் சமூகத்தின் உணர்வுகளை புண்படுத்தியதாக வால்மீகி சமூகத்தை சேர்ந்த அமித் குமார் என்பவர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் 196 மற்றும் 299 பிரிவுகளின் கீழும், எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். சுத்திகரிப்பு நிகழ்வில் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பங்கேற்றதாக புகார்தாரர் கூறியுள்ளார்.
ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி சுத்திகரிப்பு யாகம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தை ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்து, இது பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான செயல் என்றும், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியிருந்தார்.
இதற்கிடையே ராகுல் காந்தியின் கருத்துகள் குறித்து சட்டரீதியான நடவடிக்கை கோரப்பட்டுள்ளது. மறுபுறம், சுத்திகரிப்பு நிகழ்வை நடத்தியவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. இதனால் இந்த விவகாரம் அரசியல் மற்றும் சட்ட ரீதியாக மேலும் சூடுபிடித்துள்ளது.
Edited by Siva