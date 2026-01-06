செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. விமர்சனம்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (16:20 IST)

ஜனநாயகன் படம் சும்மா தாறுமாறு!.. இறங்கி அடிச்ச ஹெச்.வினோத்!.. முதல் விமர்சனம்!...

jananayagan
கேவிஎன் நிறுவனம் தயாரிப்பில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பாபி தியோல், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம்தான் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படம் வருகிற 9ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் இதை அவரின் கடைசி படமாக ரசிகர்கள் கருதுகிறார்கள், சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடந்த ஜனநாயகன் ஆடியோ லான்ச்சிலும் விஜய் இதை உறுதி செய்தார்.

இந்நிலையில் ஜனநாயகன் படம் எப்படி இருக்கிறது என்கிற விமர்சனம் வெளிவந்திருக்கிறது.  பிரபல சினிமா பத்திரிக்கையாளர் வலைப்பேச்சி அந்தணன் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய போது ‘ஜனநாயகன் படத்தை சிலர் பார்த்து விட்டார்கள்.. அவர்களிடம் நான் பேசினேன்.. அப்போது அவர்கள் சொன்னது இதுதான்.. ‘ஹெச்.வினோத் என்னா மனுசன்?.. இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துட்டார்... படம் வேற லெவல்ல இருக்கு.. விஜய் நினைத்தாலும் இனிமே அவர் இப்படி ஒரு படத்தில் நடிக்க முடியாது.. அப்படி ஒரு படத்தை ஹெச்.வினோத் கொடுத்துவிட்டார்.. மூன்று மணி நேரம் போனதே தெரியவில்லை. நாங்கள் செல்போனை கூட எடுத்துப் பார்க்கவில்லை.. படம் பரபரவென்று செல்கிறது’ என அவர்கள் சொல்லியிருப்பதாக அந்தணன் கூறியிருக்கிறார்.

இந்த வீடியோவை விஜய் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள். ஜனநாயகன்  முன்பதிவு தொடங்கி களைகட்டி வரும் நிலையில் இந்த படத்திற்கு இதுவரை சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை. இது தொடர்பாக பட தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறது .இன்று மதியம் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் நாளை ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

எனவே ஜனநாயகனுக்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்து திட்டமிட்டபடி 9ம் தேதி படம் வெளியாகுமா? என்கிற கவலை விஜய் ரசிகர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இறுதிப் போட்டியில் 2 போட்டியாளர்கள் உறுதி.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கிளைமாக்ஸ்..!

இறுதிப் போட்டியில் 2 போட்டியாளர்கள் உறுதி.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கிளைமாக்ஸ்..!பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த இரண்டாவது 'ஃபைனலிஸ்ட்' யார் என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

ஒருவழியாக சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துவிட்டது.. ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழு நிம்மதி பெருமூச்சு..!

ஒருவழியாக சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துவிட்டது.. ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழு நிம்மதி பெருமூச்சு..!நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படுவதில் நிலவி வந்த இழுபறி ஒருவழியாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. படத்தின் அரசியல் வசனங்கள் மற்றும் சில காட்சிகள் காரணமாக தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் வழங்க காலதாமதம் செய்வதாக படக்குழுவினர் மற்றும் தமிழக வெற்றி கழகத்தினர் தரப்பில் கடும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில், தற்போது படத்தை பார்த்த தணிக்கை அதிகாரிகள் 'U/A' சான்றிதழை வழங்கியுள்ளனர்.

'லொள்ளு சபா' நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான நடிகர் காலமானார். சந்தானம் இரங்கல்..!

'லொள்ளு சபா' நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான நடிகர் காலமானார். சந்தானம் இரங்கல்..!விஜய் டிவியின் புகழ்பெற்ற 'லொள்ளு சபா' நிகழ்ச்சியின் மூலம் பட்டிதொட்டியெங்கும் பிரபலமான மூத்த நகைச்சுவை நடிகர் வெங்கட்ராஜ் இன்று காலமானார்.

சம்பள பிரச்சனை காரணமாக படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நயன்தாரா! சூப்பர் கேரக்டர் ஆச்சே

சம்பள பிரச்சனை காரணமாக படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நயன்தாரா! சூப்பர் கேரக்டர் ஆச்சேதென்னிந்திய சினிமாவில் ஒரு முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகை நயன்தாரா.

இன்று ஆஸ்கர் நாயகன், 'இசைப்புயல்' ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 59-வது பிறந்த நாள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..

இன்று ஆஸ்கர் நாயகன், 'இசைப்புயல்' ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 59-வது பிறந்த நாள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..ஆஸ்கர் நாயகன், 'இசைப்புயல்' ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இன்று தனது 59-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com