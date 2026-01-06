செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva

ஜனநாயகனை வீழ்த்தியதா பராசக்தி ட்ரெய்லர்? உண்மையான வியூஸா? மோசடியால் வந்த வியூசா? சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பு..!

ஜனநாயகனை வீழ்த்தியதா பராசக்தி ட்ரெய்லர்? உண்மையான வியூஸா? மோசடியால் வந்த வியூசா? சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பு..!
சமூக வலைத்தளங்களில் தற்போது 'ஜனநாயகன்' மற்றும் 'பராசக்தி' ஆகிய படங்களின் ட்ரெய்லர் வியூஸ்கள் குறித்த விவாதம் அனல் பறந்து வருகிறது. 'ஜனநாயகன்' படத்தின் சாதனையை 'பராசக்தி' ட்ரெய்லர் முறியடித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், இது உண்மையான வியூஸா? அல்லது திட்டமிட்ட மோசடியா என்ற கேள்வியை சினிமா ஆர்வலர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.
 
குறைந்த நேரத்தில் மில்லியன் கணக்கான வியூஸ்களை பராசக்தி எட்டியுள்ள நிலையில், அதில் 'பாட்' வியூஸ்கள் மற்றும் 'பெய்டு புரமோஷன்' வேலைகள் நடந்திருக்கலாம் என சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு தரப்பினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். குறிப்பாக, கமெண்ட்கள் மற்றும் லைக்குகளின் விகிதாச்சாரம் வியூஸ்களுக்கு இணையாக இல்லை என்பதே இந்த சந்தேகத்திற்கு வலு சேர்க்கிறது.
 
இருப்பினும், படத்தின் கதைக்களம் மற்றும் எதிர்பார்ப்பு காரணமாகவே இந்த வியூஸ்கள் கிடைத்துள்ளதாக படக்குழுவினர் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இத்தகைய 'வியூஸ் போர்' இணையதளங்களில் ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எது எப்படியிருப்பினும், படத்தின் உண்மையான வெற்றி திரையரங்குகளில் மட்டுமே முடிவாகும் என்பது நிதர்சனம்.
 
Edited by Siva

ஜனநாயகனை வீழ்த்தியதா பராசக்தி ட்ரெய்லர்? உண்மையான வியூஸா? மோசடியால் வந்த வியூசா? சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பு..!

ஜனநாயகனை வீழ்த்தியதா பராசக்தி ட்ரெய்லர்? உண்மையான வியூஸா? மோசடியால் வந்த வியூசா? சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பு..!சமூக வலைத்தளங்களில் தற்போது 'ஜனநாயகன்' மற்றும் 'பராசக்தி' ஆகிய படங்களின் ட்ரெய்லர் வியூஸ்கள் குறித்த விவாதம் அனல் பறந்து வருகிறது. 'ஜனநாயகன்' படத்தின் சாதனையை 'பராசக்தி' ட்ரெய்லர் முறியடித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், இது உண்மையான வியூஸா? அல்லது திட்டமிட்ட மோசடியா என்ற கேள்வியை சினிமா ஆர்வலர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

என்.ஓ.சிதான் பிரச்சினையா? ரஜினி - சிபிச்சக்கரவர்த்தி கூட்டணியின் பின்னனி இதோ..

என்.ஓ.சிதான் பிரச்சினையா? ரஜினி - சிபிச்சக்கரவர்த்தி கூட்டணியின் பின்னனி இதோ..தற்போது ரஜினி ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்தப் படத்தின் முக்கால்வாசி படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில் ஜெயிலர் 2 படத்தை ஆகஸ்ட் மாதம் கொண்டுவரும் முயற்சியிலும் இருக்கிறார்கள்.

சின்மயி பாடிய பாடலை நீக்க மோகன் ஜி முடிவு.. 'திரௌபதி 2' படத்தில் திருப்பம்..!

சின்மயி பாடிய பாடலை நீக்க மோகன் ஜி முடிவு.. 'திரௌபதி 2' படத்தில் திருப்பம்..!இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'திரௌபதி 2' திரைப்படத்தில், பின்னணி பாடகி சின்மயி பாடிய பாடல் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அவங்க பண்ண வைக்கிறாங்க.. உண்மை இல்ல.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொளக்கும் நந்தினி

அவங்க பண்ண வைக்கிறாங்க.. உண்மை இல்ல.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொளக்கும் நந்தினிபிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் உள்ளே வந்த 4 நாள்களில் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்ட போட்டியாளர்தான் நந்தினி.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com