அது பொம்ம துப்பாக்கி பாவா! SK குறித்த கேள்விக்கு மறைமுகமா பதில் சொன்ன விஜய்

விஜய் இப்போது சினிமாவை விட்டு முழு அரசியல்வாதியாக களம் இறங்கி இருக்கிறார். வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலை வெறிகொண்டு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த தேர்தலை தனதாக்கிக் கொள்ள பல முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகிறார். வெற்றி நமதே, கப்பு முக்கியம் பிகிலு என எப்படியாவது அந்த நாற்காலியில் உட்கார வேண்டும் என மிகவும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார் விஜய். அதற்கான அடுத்தடுத்த முயற்சிகளை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார். விஜய்யை பொருத்தவரைக்கும் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்து இப்போது வரை பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும்.
 
அவர் ஒன்றை நினைத்து விட்டால் அதை அடையாமல் ஓய மாட்டார் என்பதுதான். அப்படித்தான் இந்த அரசியலிலும் அவர் ஒரு இலக்கை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இருக்கிறார். ஒரு படத்திற்கு 200 கோடிக்கு மேல் சம்பளம் வாங்கும் விஜய் அதையெல்லாம் உதறித் தள்ளிவிட்டு அரசியலை நோக்கி வந்திருக்கிறார் என்றால் அது முழுக்க முழுக்க மக்களுக்காக தான். அது மட்டுமல்ல நேற்று முன்தினம் நடந்த ஜனநாயக இசை வெளியீட்டு விழாவில் அவருக்காக வந்த கூட்டத்தையும் நாம் பார்த்திருப்போம்.
 
 இதையெல்லாம் பார்த்தும் கூட விஜய் சினிமாவில் இருந்து விலகுகிறார் என்றால் அது அந்த நாற்காலியை பிடிக்கத்தான். இந்த நிலையில் சினிமாவில் ஒருவரின் இடம் காலியாகிறது என்றால் அவருடைய இடத்தை யார் பிடிப்பார் என்ற ஒரு போட்டி இருக்கும். எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும். அந்த வகையில் விஜய்க்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய இடத்தை அடுத்து யார் நிரப்புவார் என்ற ஒரு கேள்வி இங்கு அனைவருக்கும் இருக்கிறது. அதற்கேற்ப கோட் படத்தில் சிவகார்த்திகேயனிடம் இதை புடிங்க சிவா என தன்னுடைய துப்பாக்கியை கொடுத்து நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ளனும் என சொல்வார்.
 
அதற்கு சிவகார்த்திகேயன் நீங்க வேறொரு முக்கியமான வேலைக்காக போறீங்க. நான் இங்கு பார்த்துக்கிறேன் என சிவகார்த்திகேயன் சொல்வார். அந்த சீனுக்கு பிறகு அனைவருமே விஜய் தன்னுடைய இடத்தை சிவகார்த்திகேயனுக்கு கொடுத்து விட்டார் என்று கூறி வந்தார்கள். அதற்கு ஏற்ப சிவகார்த்திகேயன் ஆட்டிடியூடும் அப்படித்தான் இருந்தது என சமூக வலைதளங்களில் கருத்துக்களும் வெளிவந்தன. ஆனால் இதைப்பற்றி நேற்று முன்தினம் நடந்த ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் விஜயிடம் கேட்டபோது அதற்கு நச்சுனு ஒரு பதிலை சொன்னார்.
 
தொகுப்பாளினி ரம்யா விஜயிடம் நீங்கள் 33 வருடங்களாக இந்த சினிமாவில் பயணத்தை வருகிறீர்கள். இப்போது வேறொரு பாதையை நோக்கி போறீங்க. உங்களுக்கு பிறகு இந்த இடத்தை யார் பிடிப்பார் என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டபோது அதற்கு விஜய், யார் யார எங்க வைக்கணுமோ அங்க வைக்க அவங்களுக்கு தெரியும். எல்லாம் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க என ரசிகர்களை குறிப்பிட்டு தன்னுடைய பதிலை சொன்னார். இந்த ஒரு வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றது. இதை பார்த்ததும் நெட்டிசன்கள் அப்போ அது பொம்மை துப்பாக்கியா என கிண்டலாக சிவகார்த்திகேயனை டேக் செய்து கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

