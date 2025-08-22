வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (11:11 IST)

வாரத்தின் கடைசி நாளில் அதிர்ச்சி கொடுத்த பங்குச்சந்தை.. 500 புள்ளிகளுக்கும் மேல் சரிவு..!

இந்தியா பங்குச் சந்தை இந்த வாரம் நான்கு நாட்களிலும் ஏற்றத்தில் இருந்த நிலையில், இன்று திடீரென சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்துள்ளது முதலீட்டாளர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இன்று காலை பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் தொடங்கியது முதலே சரிவில்தான் வர்த்தகமாகி வருகிறது. மும்பை பங்குச் சந்தை சென்செக்ஸ் 532 புள்ளிகள் சரிந்து 81,464 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 
 
அதைப்போல், தேசிய பங்குச் சந்தை நிஃப்டி 166 புள்ளிகள் சரிந்து 24,918 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 
 
இன்றைய பங்குச் சந்தையில் பஜாஜ் பைனான்ஸ், பாரதி, டாக்டர் ரெட்டி, இண்டஸ் இன் வங்கி, ஜியோ பைனான்ஸ், மகேந்திரா, மாருதி, சன் பார்மா, ட்ரெண்ட் உள்ளிட்ட ஒரு சில பங்குகள் மட்டுமே உயர்ந்துள்ளது. மற்ற அனைத்து நிஃப்டி பங்குகளும் சரிவில் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
 
Edited by Siva

கல்வி உதவித்தொகை என்ற பெயரில் புதிய மோசடி: UPI மூலம் பணத்தை இழந்த மாணவர்கள்

கல்வி உதவித்தொகை என்ற பெயரில் புதிய மோசடி: UPI மூலம் பணத்தை இழந்த மாணவர்கள்கோவை மாவட்டத்தில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகையை வைத்து புதிய பாணியில் மோசடி நடந்துள்ளது. ஒரே பள்ளியை சேர்ந்த பல மாணவர்களிடம் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் பணம் பறிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம்! மரண இழப்பீடு 2 லட்சமாக உயர்வு! - தமிழக அரசு அரசாணை!

முதலமைச்சர் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம்! மரண இழப்பீடு 2 லட்சமாக உயர்வு! - தமிழக அரசு அரசாணை!உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நிவாரணத் தொகை மற்றும் உதவித் தொகையை உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

'விஜய்யின் உரை பழைய பஞ்சாங்கம்': அண்ணாமலை விமர்சனம்

'விஜய்யின் உரை பழைய பஞ்சாங்கம்': அண்ணாமலை விமர்சனம்மதுரையில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பேசியது, 'பழைய பஞ்சாங்கத்தையே மீண்டும் பேசியுள்ளார்' என்று பா.ஜ.க.வின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

முதல்வரை ’ஸ்டாலின் மாமா’ என்று அழைப்பதா? விஜய்க்கு அமைச்சர் கே.என்.நேரு கண்டனம்..!

முதல்வரை ’ஸ்டாலின் மாமா’ என்று அழைப்பதா? விஜய்க்கு அமைச்சர் கே.என்.நேரு கண்டனம்..!திருச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மூத்த தி.மு.க. தலைவரும் அமைச்சருமான கே.என்.நேரு, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் மதுரை மாநாட்டு உரை குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.

உங்க விஜய் உங்க விஜய்.. தனி ஆள் இல்ல கடல் நான்.. விஜய் பகிர்ந்த செல்பி வீடியோ..!

உங்க விஜய் உங்க விஜய்.. தனி ஆள் இல்ல கடல் நான்.. விஜய் பகிர்ந்த செல்பி வீடியோ..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய், மதுரையில் நடைபெற்ற தனது கட்சியின் இரண்டாவது மாநாட்டில், ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் மத்தியில் எடுத்த செல்ஃபி வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோவில், மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட பாடல் வரிகளைப் பகிர்ந்து, "தனி ஆள் இல்ல, நான் ஒரு கடல்" என்று குறிப்பிட்டிருப்பது கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.

