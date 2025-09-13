சனி, 13 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (09:46 IST)

தொடர் ஏற்றத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி.. தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவு..!

தொடர் ஏற்றத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி.. தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவு..!
கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று சற்று குறைந்து காணப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.20 குறைந்தும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.160 குறைந்தும் விற்பனையாகி வருகிறது. இருப்பினும், இந்த விலை குறைப்பு மிகக் குறைந்த அளவிலேயே இருப்பதால், முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரிய அளவில் உற்சாகம் இல்லை.
 
சென்னையில், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு கிராமுக்கு ரூ.10,220 என்றும், ஒரு சவரனுக்கு (8 கிராம்) ரூ.81,760 என்றும் விற்பனையாகி வருகிறது.
 
அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் ஒரு கிராமுக்கு ரூ.11,149 என்றும், ஒரு சவரனுக்கு (8 கிராம்) ரூ.89,192 என்றும் விற்பனையாகிறது.
 
தங்கத்தின் விலை குறைந்தாலும், வெள்ளியின் விலை இன்று அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளிக்கு ரூ.1,000 அதிகரித்து, தற்போது சென்னையில் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,43,000 என விற்பனையாகி வருகிறது.
 
 
Edited by Mahendran
 

உங்கள் விஜய் நான் வரேன்' தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கும் தவெக தலைவர் விஜய்..!

உங்கள் விஜய் நான் வரேன்' தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கும் தவெக தலைவர் விஜய்..!2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை இலக்காக கொண்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், நாளை முதல் தனது தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்குகிறார். "மக்களுடன் சந்திப்பு" என்ற பெயரில் அவர் மேற்கொள்ளும் இந்த பயணத்தின் முதல் கட்டம், திருச்சியில் இருந்து ஆரம்பமாகிறது.

வெளிநாட்டு பயணங்களில் பாதுகாப்பு விதிகளை மீறிய ராகுல் காந்தி - சிஆர்பிஎஃப் புகார்!

வெளிநாட்டு பயணங்களில் பாதுகாப்பு விதிகளை மீறிய ராகுல் காந்தி - சிஆர்பிஎஃப் புகார்!காங்கிரஸ் எம்.பி.யும், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ராகுல் காந்தி, தனது வெளிநாட்டு பயணங்களின்போது பாதுகாப்பு விதிகளை மீறி செயல்பட்டதாக CRPF குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு சிஆர்பிஎஃப் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது.

இரண்டாவது மனைவியின் கள்ளக்காதல்.. கணவன் செய்த இரட்டை கொலை..!

இரண்டாவது மனைவியின் கள்ளக்காதல்.. கணவன் செய்த இரட்டை கொலை..!கொலையாளி கொளஞ்சிக்கும், கொலை செய்யப்பட்ட லட்சுமிக்கும் இரண்டாவது திருமணம். கொளஞ்சிக்கு ஏற்கனவே கலியம்மாள் என்ற மனைவி இருந்தார். இவர்களுக்கு ஐந்து குழந்தைகள் இருந்த நிலையில், கொளஞ்சியின் தவறான நடவடிக்கையால் கலியம்மாள் அவரை பிரிந்து சென்றார். அப்போது நடந்த குடும்பப் பிரச்சினையில் இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்தன. மீதமுள்ள மூன்று குழந்தைகளுடன் கலியம்மாள் வேறு ஊருக்கு சென்றுவிட்டார்.

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ முகாமில் துரைமுருகன்: அமைச்சரை முற்றுகையிட்ட பெண்கள்!

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ முகாமில் துரைமுருகன்: அமைச்சரை முற்றுகையிட்ட பெண்கள்!வேலூர் மாவட்டம், செம்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாமில், அமைச்சர் துரைமுருகன் வருகை தந்தபோது, நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் அவரை சூழ்ந்துகொண்டு தங்கள் குறைகளை தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது,.

பிரதமர் மோடி நாளை மணிப்பூர் பயணம்: நல்லிணக்கத்திற்கான நம்பிக்கை அதிகரிப்பு!

பிரதமர் மோடி நாளை மணிப்பூர் பயணம்: நல்லிணக்கத்திற்கான நம்பிக்கை அதிகரிப்பு!கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இன மோதல்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மணிப்பூர் மாநிலத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com