வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. தகவல் தொழில்நுட்பம்
  3. செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (10:43 IST)

4 வேரியண்டுகளில் iPhone 17 Series! அசர வைக்கும் சிறப்பம்சங்கள் என்ன? இந்தியாவில் என்ன விலை?

iphone 17 series

ஆப்பிள் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள புதிய iPhone 17 சிரிஸின், iPhone 17, iPhone 17 Pro மற்றும் iPhone 17 Pro Max வேரியண்டுகள் நேற்று உலகளவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இந்த வேரியண்டுகளில் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் இந்தியாவில் இந்த மாடல்களின் விலை எப்படி இருக்கும் என்பதையும் தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.

ஐபோன் 17 சீரிஸ் அம்சங்கள்

ஐபோன் 17

  • 6.3 இன்ச் ஓஎல்இடி டிஸ்ப்ளே, 120Hz ரிப்ரெஷ் ரேட், Super Retina XDR
     

  • Apple A19 பையோனிக் சிப் (3nm), iOS 26
     

  • 8GB அல்லது 12GB RAM
     

  • 128GB, 256GB, 512GB ஸ்டோரேஜ் (மெமரி கார்ட் ஸ்லாட் இல்லை)
     

  • டூவல் கேமரா: 50MP மெயின் + 12MP அல்ட்ரா-வைட்

  • 24MP சென்டர் ஸ்டேஜ் செல்பீ கேமரா
     

  • 4190mAh பேட்டரி, 35W வேக சார்ஜிங், MagSafe வயர்லெஸ் சார்ஜிங் 45W வரை
     

  • 5G, Wi-Fi 8, Bluetooth 5.5, NFC, USB-C


  •  

iphone 17 series

ஐபோன் 17 ப்ரோ

  • 6.3 இன்ச் OLED ப்ரோமோஷன் 120Hz டிஸ்ப்ளே, Always-On, HDR, Anti-reflective coating
     

  • Apple A19 Pro சிப் (AI Powered), iOS 26
     

  • 12GB RAM (LPDDR5X)
     

  • 256GB, 512GB, 1TB ஸ்டோரேஜ்
     

  • ட்ரிப்பிள் கேமரா: 48MP Main + 48MP அல்ட்ரா-வைட் + 48MP டெலிஃபோட்டோ, 8x optical zoom, Dolby Vision, ProRAW
     

  • 18MP சென்டர் ஸ்டேஜ் செல்பீ, 4K HDR வீடியோ
     

  • சுமார் 3988mAh பேட்டரி, 35W வேக சார்ஜிங், MagSafe
     

  • 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, N1 wireless chip, USB-C
     

  • ProMotion, advanced on-device AI, Unibody Aluminum design
     

ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ்

  • 6.9 இன்ச் OLED, 2868x1320 px, adaptive 1-120Hz, Super Retina XDR
     

  • Apple A19 Pro சிப், iOS 26
     

  • 12GB RAM
     

  • 256GB, 512GB, 1TB, 2TB ஸ்டோரேஜ்
     

  • ட்ரிப்பிள் 48MP Fusion கேமரா (8x optical zoom, 40x digital zoom, Dolby Vision, ProRAW, Genlock)
     

  • 18MP சென்டர் ஸ்டேஜ் செல்பீ
     

  • 4832mAh பேட்டரி, 40W USB-C சார்ஜிங்,
     

  • 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ultra Wideband, NFC

 

விலை உத்தேச நிலவரம்: iPhone 17 மாடல் ரூ.82,999 தொடக்க விலையாக இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது. iPhone ப்ரோ மாடல் தொடக்கவிலை ரூ.1,19,999 ஆகவும்,  iPhone ப்ரோ மேக்ஸ் மாடல் தொடக்கவிலை ரூ.1,34,999 ஆகவும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கைஇந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சற்றுமுன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இன்று இரவு 7 மணி வரை, 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பொறுப்பு டி.ஜி.பி.யை நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com