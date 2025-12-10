புதன், 10 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (09:43 IST)

மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் உச்சம் செல்லும் வெள்ளி.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.8000 உயர்வு..!

Gold price rise
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்தாலும், பெரிய அளவில் மாற்றம் இன்றி கிட்டத்தட்ட ஒரே விலையில் தான் இருந்து வருகிறது என்பதைப் பார்த்து வருகிறோம்.
 
அந்த வகையில், இன்று தங்கம் விலை சென்னையில் ஒரு கிராமுக்கு 30 ரூபாயும், ஒரு சவரனுக்கு 240 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ளது.
 
ஆனால், அதே நேரத்தில் வெள்ளி விலை ஒரே நாளில் ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.8000 உயர்ந்து, முதலீட்டாளர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 12,000
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 12,030
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 96,000
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 96,240
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 13,091
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 13,123
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 104,728
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  104,984
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 207.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 207,000.00
 
Edited by Siva

புதுவையில் விஜய் - என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணியா? உள்துறை அமைச்சர் சந்தேகம்..!

புதுவையில் விஜய் - என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணியா? உள்துறை அமைச்சர் சந்தேகம்..!புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம், எதிர்காலத்தில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியை தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணிக்கு கொண்டுவர விஜய் முயற்சிக்கிறாரோ என்ற சந்தேகம் எழுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தவெகவில் இணைகிறாரா வைத்திலிங்கம்? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..!

தவெகவில் இணைகிறாரா வைத்திலிங்கம்? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு..!விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற கட்சியில், ஏற்கனவே அனுபவம் வாய்ந்த அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் நாஞ்சில் சம்பத் ஆகியோர் இணைந்த நிலையில், மேலும் சில அ.தி.மு.க. மற்றும் தி.மு.க. பிரபலங்கள் இணைவார்கள் என்று கூறப்பட்டது.

வாக்கு திருட்டு மிகப்பெரிய தேச துரோகம்! மக்களவையில் ராகுல் காந்தி ஆவேசம்

வாக்கு திருட்டு மிகப்பெரிய தேச துரோகம்! மக்களவையில் ராகுல் காந்தி ஆவேசம்மக்களவையில் இன்று நடைபெற்ற தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய விவாதத்தில் ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டு பல விஷயங்களை பேசி இருக்கிறார்.

ஒரு நீதிபதியை பதவி நீக்கம் செய்ய 3ல் 2 பங்கு எம்பிக்கள் வேண்டும்.. இந்தியா கூட்டணிக்கு இருக்கிறதா?

ஒரு நீதிபதியை பதவி நீக்கம் செய்ய 3ல் 2 பங்கு எம்பிக்கள் வேண்டும்.. இந்தியா கூட்டணிக்கு இருக்கிறதா?உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்ய கோரி, தி.மு.க. அங்கம் வகிக்கும் 'இந்தியா' கூட்டணி எம்.பி.க்கள் இன்று மக்களவை சபாநாயகரிடம் தீர்மான நோட்டீஸ் வழங்கினர்.

திருப்பரங்குன்றம் தீபம்: தலைமைச் செயலாளர், ஏடிஜிபி டிச. 17ல் ஆஜராக உத்தரவு

திருப்பரங்குன்றம் தீபம்: தலைமைச் செயலாளர், ஏடிஜிபி டிச. 17ல் ஆஜராக உத்தரவுதிருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் ஏடிஜிபி ஆகியோர் வரும் டிசம்பர் 17-ஆம் தேதி காணொலி மூலம் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com