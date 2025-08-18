திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (10:17 IST)

3 நாட்களாக ஒரே விலையில் விற்பனையாகும் தங்கம் விலை.. மீண்டும் ஏறுமா? இறங்குமா?

கடந்த இரண்டு நாட்களாக எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்த தங்கத்தின் விலை, இன்றும் சென்னையில் அதே விலையில் நீடிக்கிறது. அதேபோல், கடந்த ஐந்து நாட்களாக வெள்ளியின் விலையிலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இந்த நிலவரம் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்குபவர்களுக்கு சற்று ஆறுதல் அளிப்பதாக உள்ளது.
 
பொருளாதார நிபுணர்களின் கணிப்பின்படி, எதிர்காலத்தில் தங்கத்தின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ஒரு லட்ச ரூபாய் வரை செல்லக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 
 
உலகப் பொருளாதார நிலை, முதலீடுகளின் போக்கு மற்றும் நாணயங்களின் மதிப்பு போன்ற காரணிகளைப் பொறுத்து தங்கத்தின் விலை ஏற்ற இறக்கத்தை சந்திக்கும். இருப்பினும், தற்போதைய விலை நிலவரம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
 
இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரத்தை பார்ப்போம்,
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 9,275
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ.   9,275
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 74,200
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 74,200
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,118
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 10,118
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 80,944
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  80,944
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: ரூ.127.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: ரூ.127,000.00
 
 
Edited by Siva
 

