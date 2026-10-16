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  4. Tamil Nadu Government Increases Personal Loan Limit for Employees from Rs. 20 Lakhs to Rs. 35 Lakhs
Written By SIVA SIVA

அரசு ஊழியர்களுக்கு பர்சனல் லோன்.. ரூ.35 லட்சம் வரை கிடைக்குமா?

money
Written By: SIVA
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (12:34 IST)
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அரசு மற்றும் கூட்டுறவு சங்க பணியாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், தனிநபர் கடன் உச்சவரம்பு 20 லட்ச ரூபாயிலிருந்து 35 லட்ச ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
 
 கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் உத்தரவின்பேரில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளர் கூட்டுறவு வங்கிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, TANCUBFED கூடுதல் பதிவாளர் தலைமையிலான குழு அளித்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த உயர்த்தப்பட்ட கடனை பெறுவதற்கான புதிய நிபந்தனைகளின்படி, அதிகபட்சமாக 35 லட்சம் ரூபாய் அல்லது உறுப்பினரின் மொத்த மாத ஊதியத்தின் 25 மடங்கு - இதில் எது குறைவோ அந்த தொகை மட்டுமே வழங்கப்படும். 
 
கடன் தொகையில் 5 சதவீதம் பங்குத்தொகையாக பிடிக்கப்படும். மேலும், அனைத்து பிடித்தங்களும் போக உறுப்பினரின் நிகர ஊதியம், மொத்த ஊதியத்தில் குறைந்தது 25 சதவீதமாவது இருக்க வேண்டும். வங்கிகளின் நிதிநிலையை கருத்தில் கொண்டு துணைவிதி திருத்தங்களை செய்த பின்னரே இந்த சலுகை வழங்கப்பட வேண்டும். மண்டல இணைப்பதிவாளர்கள் இதனை தீவிரமாக கண்காணிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த அறிவிப்பால் லட்சக்கணக்கான பணியாளர்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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