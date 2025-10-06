பூஜைக்கு உகந்தது புதிய விளக்குகளா? பழைய விளக்குகளா?
பண்டிகை காலங்களில் புதிய விளக்குகளை வாங்க ஆசைப்படுவது இயல்பு. ஆனால், வீட்டில் இருக்கும் பழைய விளக்குகளை நீக்க வேண்டுமா அல்லது தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுகிறது. உண்மையில், புதிய விளக்குகளை விட, பழைய விளக்குகளை பயன்படுத்துவதே மிகவும் மங்களகரமானது மற்றும் ஆன்மீகச் சிறப்பு மிக்கது.
ஒரு விளக்கை மீண்டும் மீண்டும் தெய்வத்தின் முன் ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்யும்போது, அதில் ஆன்மீக சக்தி அதிகரிக்கிறது. இது வீட்டில் உள்ள எதிர்மறை சக்திகளை படிப்படியாக குறைத்து, நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் அதிகரிக்கும்.
பழைய விளக்கில் தினமும் பசு நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றுவது மிகவும் விசேஷமானது. இவ்வாறு தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் தெய்வத்தின் அருள் உங்கள் குடும்பத்தின் மீது நிரந்தரமாக பதியும்.
தொடர்ந்து ஏற்றி வரும் பழைய விளக்குகள், உங்கள் முயற்சிகளில் உள்ள தடைகளை நீக்கி, நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேற வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
எனவே, புதிய விளக்குகள் மீதான ஆசையை குறைத்து, உங்கள் பூஜை அறையில் உள்ள பழைய விளக்குகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி, அதன் முழுமையான ஆன்மீக பலனைப் பெறுங்கள்.
