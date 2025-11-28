வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ஆன்மிகம்
  2. ஆன்மிகம்
  3. இந்து
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (17:59 IST)

மலைபோன்ற சிக்கல்களை தீர்க்கும் கரியமாணிக்கப் பெருமாள் திருத்தலம்!

மலைபோன்ற சிக்கல்களை தீர்க்கும் கரியமாணிக்கப் பெருமாள் திருத்தலம்!
வந்தவாசிக்கு அருகே அமைந்துள்ள கீழ்க்கொடுங்காலூர் கிராமத்தின் நடுநாயகமாக, கரியமாணிக்க பெருமாள் கோயில் அமைந்துள்ளது. சோழர் கால பகுதியான வெண்குன்ற கோட்டத்தை ஒட்டிய இந்தக் கோயில் சுமார் 600 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பழைமை வாய்ந்தது என கருதப்படுகிறது. இது பாண்டியர், பல்லவர், சோழர் ஆகியோரின் ஆட்சி காலங்களில் புனரமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
 
மூலவர் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேதராக காட்சியளிக்கும் கரியமாணிக்க பெருமாள், இங்கு பிரச்னைகளை தீர்க்கும் சிறந்த பரிகார தலமாக விளங்குகிறார். இத்தல வழிபாட்டின் மூலம் திருமணத் தடைகள், குழந்தை பாக்கியம், சொத்துச் சிக்கல்கள் ஆகியவை நீங்கி மன அமைதி கிட்டும் என பக்தர்கள் நம்புகின்றனர். மலைபோன்ற பிரச்னைகளும் சூரியனை கண்ட பனிபோல் விலகும் என்பது இத்தலத்தின் நம்பிக்கை.
 
2007-க்குப் பிறகு, புதியதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட தேசிகர் சந்நிதி மற்றும் முகப்பு மண்டபத்துடன், இந்தக் கோயிலில் டிசம்பர் 1 காலை குடமுழுக்கு நடைபெற உள்ளது.
 
Edited by Mahendran

பாலகிரி மலை முருகன்: சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சுயம்பு வடிவம்!

பாலகிரி மலை முருகன்: சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சுயம்பு வடிவம்!ஈரோடு மாவட்டம், பாலம்பாளையம் அருகே உள்ள பாலகிரி மலையில் வீற்றிருக்கும் முருகன், சுமார் 80 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு பாலகனின் கனவில் தோன்றி, தனது இருப்பிடத்தை காட்டியதாக நம்பப்படுகிறது. ஊர் மக்கள் தேடியபோது, மலையின் உச்சியில் சுயம்பு வடிவிலான முருகனின் சிலை கிடைத்தது. இதுவே பக்தர்களின் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தியது.

மயிலாப்பூரில் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பகவானின் 'ப்ரேம ரத பவனி' உலா! சென்னை, மயிலாப்பூர்:

மயிலாப்பூரில் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பகவானின் 'ப்ரேம ரத பவனி' உலா! சென்னை, மயிலாப்பூர்:ஸ்ரீ சத்ய சாயி பகவானின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டங்கள் நிறைவடையும் வேளையில், நவம்பர் 16 அன்று நாடு முழுவதும் 'ரதோஸ்வ நாளாக' கொண்டாடப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை மயிலாப்பூரில்அன்புத் தேர் பவனி மிக உற்சாகமாக நடைபெற்றது.

விபூதியால் தோன்றிய கோரக்கச் சித்தர்: காயகல்பச் செடி உருவான கதை

விபூதியால் தோன்றிய கோரக்கச் சித்தர்: காயகல்பச் செடி உருவான கதைகுப்பை மேட்டில் கிடந்த விபூதியின் மகிமையால் ஒன்பது வயது சிறுவனாக தோன்றியவரே கோரக்க சித்தர் ஆவார். மூலிகை சக்தியால் பிறந்த இவர், தன்னை குப்பை தொட்டியில் வீசிய தாயை விட்டு, ஒரு சித்தருடன் சென்றார்.

திருக்கார்த்திகை: பரணி தீபம் ஏற்றி முருகனை வழிபடும் மகத்துவம்!

திருக்கார்த்திகை: பரணி தீபம் ஏற்றி முருகனை வழிபடும் மகத்துவம்!புனித தலங்களின் பெயர்களில் 'திரு' என்ற அடைமொழி இணைவது போல, நட்சத்திரங்களில் சிறப்பை பெறும் திருநாள் திருக்கார்த்திகை ஆகும். இந்த ஆண்டு திருக்கார்த்திகை திருநாள் 3.12.2025 அன்று வருகிறது.

சிதம்பரம் ஸ்ரீசிவகாமிசுந்தரி அம்மன் கோயில் ஐப்பசி பூரத் தேரோட்டம் கோலாகலம்

சிதம்பரம் ஸ்ரீசிவகாமிசுந்தரி அம்மன் கோயில் ஐப்பசி பூரத் தேரோட்டம் கோலாகலம்சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீசிவகாமிசுந்தரி அம்மன் கோயில் ஐப்பசி பூர உற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம், பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களுடன் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com