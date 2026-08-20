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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (17:49 IST)

நாளை வரலட்சுமி நோன்பு.. யாரெல்லாம் கடைபிடிக்கலாம்?

வரலட்சுமி விரதம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (17:49 IST)
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செல்வத்தின் அதிபதியான மகாலட்சுமியின் அருள் பெறவும், குடும்பம் செழிக்கவும் கடைப்பிடிக்கப்படும் மிக முக்கியமான விரதம் வரலட்சுமி விரதமாகும். இந்த ஆண்டுக்கான வரலட்சுமி விரதம் நாளை அதாவது ஆகஸ்ட் 21 அன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. ஆவணி மாத பௌர்ணமிக்கு முன்பு வரும் வெள்ளிக்கிழமையில் வரும் இந்த விரதத்தை சுமங்கலி பெண்கள் தீர்க்க சுமங்கலியாக வாழவும், குடும்பத்தின் நலனுக்காகவும் தீவிரமாக கடைப்பிடிக்கின்றனர்.
 
இந்த விரதத்தை அனுட்டிக்க தாய் வழி அல்லது தந்தை வழி பாரம்பரியம் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை; மகாலட்சுமியின் மீது நம்பிக்கையுள்ள யார் வேண்டுமானாலும் வரலட்சுமி பூஜையை செய்ய முடியும். 
 
பூஜை கலசம் வைப்பதற்கு மஞ்சள், அரிசி, தேங்காய், மாவிலை, கலச கும்பம், புஷ்பங்கள், மற்றும் ஒன்பது முடிச்சுகள் கொண்ட மஞ்சள் சரடு ஆகியவை அவசியமானவையாகும். விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் தொடங்கி, கலச ஆவாஹனம் செய்து, அஷ்டோத்திரம் சொல்லி, பல்வேறு நைவேத்திய பொருட்களை படைத்து இந்த வழிபாட்டை முடிக்க வேண்டும்.
 
இந்த வரலட்சுமி விரதத்தை முறையாக கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் குடும்பத்தில் ஐஸ்வர்யம் பெருகும், மாங்கல்ய பாக்கியம் நிலைக்கும் மற்றும் கணவன் - மனைவி இடையேயான அன்பு அதிகரிக்கும் என்று ஐதீகம் உள்ளது. கன்னி பெண்களுக்கு திருமண தடைகள் நீங்கி நல்ல வரன் அமையும். தூய்மையான மனதுடன் தாயாரை நினைத்து வழிபடும் அனைவருக்கும் சகல செல்வங்களும் தேடி வரும்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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