செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (18:45 IST)

இளநீரை வெறும் வயிற்றில் அருந்தக் கூடாதா? அருந்தினால் என்ன ஆகும்?

இயற்கை மனிதகுலத்திற்கு அளித்த ஒரு அற்புதமான வரப்பிரசாதம் இளநீர். இது சுவையும், மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த ஒரு சுத்தமான பானம். செவ்விளநீர், பச்சை இளநீர், மற்றும் ரத்தச் சிவப்பு நிற இளநீர் எனப் பல வகைகளில் இளநீர் கிடைக்கின்றன. ஒவ்வொரு வகை இளநீரிலும் ஏராளமான மருத்துவ பயன்கள் நிறைந்துள்ளன.
 
இளநீர், உடலின் வாதம், பித்தம், மற்றும் கபம் ஆகிய மூன்றையும் சமநிலைப்படுத்தி, நோய்களைத் தீர்க்கும் மருந்தாகச் செயல்படுகிறது.  உடலின் வெப்பத்தைக் குறைத்து, நீரிழப்பைத் தடுத்து, உடலுக்குத் தேவையான நீர்ச்சத்தை உடனடியாக அளிக்கிறது.
 
செரிமான மண்டலத்தை மேம்படுத்தி, ஜீரணக் கோளாறுகளைச் சரிசெய்கிறது. குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் செரிமானப் பிரச்சினைகளுக்கும் இது ஒரு சிறந்த தீர்வாகும்.  இளநீர், சிறுநீரகங்களைச் சுத்திகரிப்பதுடன், உடலின் நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்றவும் உதவுகிறது.
 
ஆனால் அதே நேர்த்தில் இளநீரை வெறும் வயிற்றில் அருந்தக் கூடாது. ஏனெனில், அதன் அமிலத்தன்மை வயிற்றில் புண்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, ஏதாவது உணவு உட்கொண்ட பிறகு இளநீரை அருந்துவது நல்லது.
 
Edited by Mahendran
 

