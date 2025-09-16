செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
பெண்களே உஷார்! Hair Dye பயன்படுத்துவதால் புற்றுநோய்? - எச்சரிக்கும் மருத்துவ ஆய்வு!

உலகம் முழுவதும் நரையை மறைக்க ஹேர் டை பயன்படுத்துவது வழக்கமாகியுள்ள நிலையில் அதனால் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

உலகம் முழுவதும் பல மக்களுக்கு நரைமுடி வயது முதிர்வை வெளிக்காட்டி மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் நரையை மறைக்க ஹேர் டை எனப்படும் தற்காலிக முடியை கருப்பாக்கும் கலவையை மக்கள் பூசிக் கொள்வது வழக்கமாகியுள்ளது. ஆனால் இது பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என அமெரிக்காவை சேர்ந்த NIEHS என்ற National Institute of Environmental Health Sciences ஆய்வகம் எச்சரித்துள்ளது.

 

தலைமுடிக்கு ஹேர் டை பயன்படுத்தும் பெண்களில் 9 சதவீதத்தினருக்கு மார்பக புற்றுநோய் வாய்ப்பு உள்ளதாக ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 5 முதல் 8 வாரங்களுக்கு ஒருமுறை தொடர்ச்சியாக Hair Straightening எனப்படும் முடியை நேராக்குதலை செய்யும் பெண்களுக்கு மார்பக புற்று நோய்க்கான வாய்ப்பு 30 சதவீதம் வரை உள்ளதாக அந்த ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பல் துலக்கும் பிரஷ்ஷின் முக்கியத்துவம்: எப்போது மாற்ற வேண்டும்?

பல் துலக்கும் பிரஷ்ஷின் முக்கியத்துவம்: எப்போது மாற்ற வேண்டும்?காலை எழுந்ததும் பல் துலக்குவது நமது வாய் சுகாதாரத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான பழக்கம். ஆனால், பல் துலக்குவதில் நாம் காட்டும் அதே கவனம், நாம் பயன்படுத்தும் பல் துலக்கும் பிரஷ்ஷின் மீது இருப்பதில்லை. பலரும் ஒரே பிரஷ்ஷை மாதக்கணக்கில், அதன் இழைகள் தேய்ந்து போகும் வரை பயன்படுத்துகின்றனர். இது சரியானதல்ல என்று பல் மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

மீனில் மட்டுமே காணப்படும் ஒரு அரிய மருத்துவ குணம்.. ஆச்சரிய தகவல்..!

மீனில் மட்டுமே காணப்படும் ஒரு அரிய மருத்துவ குணம்.. ஆச்சரிய தகவல்..!மனிதனின் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு காய்கறிகள், பழங்கள் போன்ற சைவ உணவுகள் அவசியமானவை. ஆனால், அசைவ உணவான மீனில் மட்டுமே காணப்படும் ஒரு அரிய மருத்துவ குணம் கொண்ட சத்து, ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் (Omega-3 Fatty Acid) ஆகும்.

வீட்டில் உள்ள சமையல் பொருட்கள் கொண்டு வைத்தியம் செய்வது எப்படி?

வீட்டில் உள்ள சமையல் பொருட்கள் கொண்டு வைத்தியம் செய்வது எப்படி?நமது சமையலறையில் உள்ள சில பொருட்களே பல உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு எளிய தீர்வாக அமைகின்றன. அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்த சில குறிப்புகள் இதோ:

ஆரோக்கிய நன்மைகளை அள்ளித்தரும் குடம் புளி!

ஆரோக்கிய நன்மைகளை அள்ளித்தரும் குடம் புளி!உணவுக்கு புளிப்பு சுவையை கொடுக்க பயன்படும் புளியின் வகைகளுள் பழமையான ஒன்றான குடம் புளி, பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை கொண்டிருக்கிறது.

தமிழகத்தில் பரவும் இன்ஃப்ளூயன்சா காய்ச்சல்: அறிகுறிகள் மற்றும் தடுப்பு முறைகள்

தமிழகத்தில் பரவும் இன்ஃப்ளூயன்சா காய்ச்சல்: அறிகுறிகள் மற்றும் தடுப்பு முறைகள்தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில், பருவநிலை மாற்றத்தால், இன்ஃப்ளூயன்சா எனப்படும் சுவாச மண்டல வைரஸ் காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. இன்ஃப்ளூயன்சா A (H1N1, H3N2) மற்றும் இன்ஃப்ளூயன்சா B போன்ற வைரஸ் வகைகளால் இந்தக் காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது.

