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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 3 November 2026 (11:56 IST)

ஆண்களின் விந்தணுவை அதிகப்படுத்தும் ஊட்டச்சத்துக்கள் எது? - வாங்க பார்ப்போம்

health
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (12:00 IST)
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துத்தநாகம் - விந்தணு உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் - பூசணி விதைகள், சிப்பிகள், கோழி இறைச்சி

வைட்டமின் சி - விந்தணுக்களின் தரத்தை மேம்படுத்தும் - நெல்லிக்காய், கொய்யா, ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை

ஃபோலிக் அமிலம் - ஆரோக்கியமான விந்தணுக்களுக்கு அவசியம் - கீரைகள், பருப்பு வகைகள், வெண்டைக்காய்

வைட்டமின் ஈ - விந்தணுக்களை பாதுகாக்கும் ஆன்டி - ஆக்ஸிடண்ட் - சூரியகாந்தி விதைகள், பாதாம், தாவர எண்ணெய்கள்

எல்-அர்ஜினைன் - விந்தணு எண்ணிக்கை மற்றும் இயக்கத்தை மேம்படுத்தும் - அக்ரூட் பருப்புகள், வேர்க்கடலை, கோதுமை

அதோடு சீரான உணவு, போதுமான தூக்கம், உடற்பயிற்சி, புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதால் ஆகியவற்றை தவிர்ப்பது விந்தணு உற்பத்திக்கு உதவும்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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