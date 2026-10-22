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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (13:29 IST)

எந்த நோய்க்கு எந்த தண்ணீர் சிறந்தது? - வாங்க பார்ப்போம்..

water
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (13:32 IST)
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தண்ணீரோடு கலந்து சிலவற்றை சாப்பிடும்போது உடலுக்கு அது பலவகையான நன்மைகளை கொடுக்கிறது. அந்தவகையில் எந்த நோய்க்கு எந்த தண்ணீரை குடிக்கவேண்டும் என தெரிந்துகொள்வோம்.

மினரல் தண்ணீர் - அனிமியா (ரத்த சோகை)

காய்ச்சி ஆறிய தண்ணீர் - சிறுநீரக கற்கள்

வெள்ளரிக்காய் தண்ணீர் - சரும ஆரோக்கியம்

எலுமிச்சை தண்ணீர் - செரிமானம்

இஞ்சி தண்ணீர் - குமட்டல்

தேன் கலந்த தண்ணீர் - தொண்டை வலி

சோம்பு தண்ணீர் - வீக்கம், உடல் உப்பசம்

அரிசி கழுவிய தண்ணீர் - வயிற்றுப்போக்கு

வெந்தயக் கீரை தண்ணீர் - கல்லீரல் ஆரோக்கியம்

அன்னாசி பழச்சாறு - வீக்கம்

பார்லி தண்ணீர் - சிறுநீர் தொற்று

கேமோமில் தண்ணீர் - மன அழுத்தம்

பூண்டு தண்ணீர் - கொழுப்பு

ஆப்பிள் வினிகர் தண்ணீர் - ரத்த சர்க்கரை

கேரட் தண்ணீர் - கண் ஆரோக்கியம்
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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