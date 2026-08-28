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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (12:19 IST)

மனித உடலில் வியப்பூட்டும் அறிகுறிகள்!.. வாங்க பார்ப்போம்!..

body symptoms
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (12:22 IST)
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மனித உடல் எல்லா அறிகுறிகளையும் மனிதர்களுக்கு காட்டிக்கொண்டேதான் இருக்கும். ஆனால், மனிதர்கள்தான் அதை சரியாக கவனிக்கமாட்டார்கள். அந்த வகையில் சில முக்கிய அறிகுறிகள் மூலம் நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சிலவற்றை இங்கு பார்ப்போம்.

வயிற்றில் சத்தம் கேட்பது - செரிமான மண்டலம் நன்றாக செயல்படுகிறது

குளிந்த நேரில் குளிக்க விருப்பம் - ரத்த ஓட்டம் சீராக உள்ளது

அலாரம் இல்லாமல் காலையில் எழுவது - ஹார்மோன்கள் சமநிலையில் இருக்கிறது

சீக்கிரம் வியர்வை வருவது - உடல் டிடேக்ஸ் சரியாக நடக்கிறது

வெயிலில் தும்மல் வருவது - நரம்பு மண்டலம் வலுவாக உள்ளதை காட்டுகிறது

உடல் ஏற்படும் புண்கள் சீக்கிரம் ஆறுவது - நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நன்றாக வேலை செய்கிறது

வாயில் அதிக சலிவு சுரப்பது - வாய் நீர் ஆரோக்கியத்தின் அடையாளம்

மலச்சிக்கலின்றி கழிவுகளை வெளியேற்றுவது - குடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக உள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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