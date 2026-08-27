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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (20:51 IST)

இரவில் நன்றாக செரிமானமாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க!..

diet
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (21:52 IST)
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இரவில் அதிக எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்...


காய்கறி சூப், இட்லி, உப்புமா, ரொட்டி போன்ற லேசான உணவுகளைத் தேர்வு செய்யலாம்..

இரவு 7 முதல் 8 மணிக்குள் இரவு உணவை முடிக்க முயற்சிக்கவும்.. அதாவது தூங்குவதற்கு 2 அல்லது 3 மணி நேரத்திற்கு முன் சாப்பிடுவது நல்லது.

உணவுக்குப் பிறகு சிறிதளவு வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் குடிக்கலாம்..

உணவுக்கு பிறகு சுமார் 20 நிமிடங்கள் மெதுவாக நடக்கலாம்..

சோம்பு சாப்பிடுவது செரிமானத்திற்கு உதவலாம்...

மோர் மற்றும் சீரகத்தூள் குடிப்பது சிலருக்கு செரிமானத்திற்கு உதவலாம்...
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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