உடல் உறுப்பை பாதிக்கும் 7 கெட்ட பழக்கங்கள்!.. உடனே நிறுத்துங்க!...
மனிதர்களுக்கு நல்ல பழக்கங்கள் இருப்பது போலவே கெட்ட பழக்கங்களும் இருக்கிறது. குறிப்பாக மது அருந்துவது, சிகரெட் பிடிப்பது போன்ற பழக்கங்களை சொல்லலாம். அந்த பழக்கங்கள் மட்டுமல்ல. மேலும் சில கெட்ட பழக்கங்களும் மனிதர்கள் உடல்நலத்தை பாதிக்கும். அப்படிப்பட்ட கெட்ட பழக்கங்கள் மற்றும் அவை ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் பற்றி இங்கே பார்ப்போம்.
புகைப்பிடித்தல்: நுரையீரல் இதயம் மற்றும் ரத்த நாளங்களை கடுமையாக பாதிக்கும்.
அதிக மது அருந்துதல்: கல்லீரலை சேதப்படுத்தும். நீண்ட காலத்திற்கு கல்லீரல் நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும்
அதிக ஜங்க் ஃபுட் மற்றும் சர்க்கரை: இதயம், கணையம் மற்றும் சிறுநீரகத்தின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும்
அதிக உப்பு: உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சிறுநீர்ரக பாதிப்புக்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது
உடற்பயிற்சி இல்லாமை: இதயம், தசைகள் மற்றும் எலும்புகள் பலவீனம் அடையும்
தூக்கம் குறைவு: மூளை, இதயம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பாதிக்கும்
அதிக மது அருந்துதல்: கல்லீரலை சேதப்படுத்தும். நீண்ட காலத்திற்கு கல்லீரல் நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும்
அதிக ஜங்க் ஃபுட் மற்றும் சர்க்கரை: இதயம், கணையம் மற்றும் சிறுநீரகத்தின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும்
அதிக உப்பு: உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சிறுநீர்ரக பாதிப்புக்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது
உடற்பயிற்சி இல்லாமை: இதயம், தசைகள் மற்றும் எலும்புகள் பலவீனம் அடையும்