ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர் 2025 (10:02 IST)

ஐஃபோன் 17 அறிவிப்பால் அதள பாதாளத்தில் விழுந்த ஆப்பிள் நிறுவன பங்குகள்! - என்ன ஆச்சு?

Apple inc shares

சமீபத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது புதிய ஐஃபோன் 17 மாடலை அறிமுகம் செய்த நிலையில், அதன் நிறுவன பங்குகள் கடும் சரிவை சந்தித்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

உலகம் முழுவதும் விலை உயர்ந்த ஆப்பிள் ஐஃபோன் மாடல்களுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது. ஒவ்வொரு ஐஃபோன் மாடல் வெளியாகும்போதும் அதை கடைகளில் காத்திருந்து வாங்கும் அளவிற்கு பலர் ஐஃபோன் பிரியர்களாக உள்ளனர். இந்நிலையில்தான் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆப்பிள் ஐஃபோன் 17 சிரிஸ் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

 

அதை தொடர்ந்து ஆப்பிள் நிறுவன பங்குகள் உச்சத்தைத் தொடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நேர்மாறாக சரிவை நோக்கி சென்றுள்ளது. புதிதாக வெளியான ஐஃபோன் 17 மாடலில் முந்தைய 16 மாடலை விட பெரிய அப்டேட்டுகள், புதிய வசதிகள் ஏதும் செய்யப்படவில்லை என புகார்கள் எழுந்துள்ளது. சமீப மாடல்களில் ஆப்பிள் நிறுவனம் பெரிதாக எந்த வசதிகளையும் செய்யாமல் சின்ன சின்ன மாற்றங்களை மட்டும் செய்து புதிய மாடலாக வெளியிடுவதாக பயனாளர்கள் பலர் கிண்டல் செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர்.

 

ஐஃபோன் 17  வெளியீட்டிற்கு பிறகு இந்த கிண்டல், கேலி அதிகமான நிலையில் முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை விற்கத் தொடங்கியுள்ளனர். ஆனால் வாங்குவதற்கு பலரும் தயாராக இல்லாத நிலையில் கடந்த 5 நாட்களுக்கு முன்னதாக 240 டாலர்கள் உயரத்தில் இருந்த பங்கு விலை கிடுகிடுவென வீழ்ந்து 226 டாலர்களானது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் பங்குகள் விலை வீழ்ச்சியடைவதும் உயர்வதும் இயல்புதான் என்றும், வரும் வாரத் தொடக்கத்தில் ஆப்பிள் பங்குகள் மீண்டும் உயர வாய்ப்புள்ளதாக பங்குச்சந்தை நிபுணர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

காசா போரை நிறுத்துங்க.. சொந்த பிரதமருக்கு எதிராகவே போராட்டம் நடத்திய இஸ்ரேல் மக்கள்!

காசா போரை நிறுத்துங்க.. சொந்த பிரதமருக்கு எதிராகவே போராட்டம் நடத்திய இஸ்ரேல் மக்கள்!இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் இடையேயான போர் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து வரும் நிலையில் போரை நிறுத்த கோரி இஸ்ரேல் மக்களே போராட்டத்தில் இறங்கியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரவு 1 மணியாகியும் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்! பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்த விஜய்! - சோகத்தில் பெரம்பலூர் தொண்டர்கள்!

இரவு 1 மணியாகியும் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்! பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்த விஜய்! - சோகத்தில் பெரம்பலூர் தொண்டர்கள்!நேற்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் கட்ட பிரச்சாரத்திற்கு புறப்பட்ட விஜய்யின் பெரம்பலூர் பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டது தொண்டர்களை அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இன்று விடுமுறை நாளில் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம்.. 6 மாவட்டங்களில் கனமழை..!

இன்று விடுமுறை நாளில் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம்.. 6 மாவட்டங்களில் கனமழை..!சென்னை உட்பட 7 மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' ஜனநாயகப் படுகொலை.. அரியலூரில் விஜய் முழக்கம்..!

ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' ஜனநாயகப் படுகொலை.. அரியலூரில் விஜய் முழக்கம்..!நடிகர் விஜய், தனது தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அரியலூரில் நடத்திய பொதுக்கூட்டத்தில், மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் உள்ள ஆளும் கட்சிகளான பா.ஜ.க. மற்றும் தி.மு.க. ஆகிய இரு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

பழைய, புதிய எதிர்கட்சிகளே.. 2026ல் பார்க்கலாம்! - விஜய்யை சீண்டிய ரஜினி?

பழைய, புதிய எதிர்கட்சிகளே.. 2026ல் பார்க்கலாம்! - விஜய்யை சீண்டிய ரஜினி?நேற்று நடந்த இளையராஜாவுக்கான பாராட்டு விழாவில் ரஜினிகாந்த் பேசியது வைரலாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com