திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. தகவல் தொழில்நுட்பம்
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (16:53 IST)

ஒருமுறை ரீசார்ஜ் செய்து 46 மணிநேரம் பேசலாம்: இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் Honor X7c 5G ஸ்மார்ட்போன்

Honor நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான Honor X7c இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், அதன் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி திறன் மற்றும் மேம்பட்ட அம்சங்களுக்காக பெரிதும் பேசப்படுகிறது. இது ஆகஸ்ட் 20 முதல் Honor விற்பனை நிலையங்களிலும், ஆன்லைன் தளங்களிலும் வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கிடைக்கும்.
 
Honor X7c ஸ்மார்ட்போன் அலுமினியம் சிலிகேட் உலோகத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது நீர் மற்றும் தூசுகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் IP64 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது.
 
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய அம்சம் அதன் பேட்டரிதான். இதில், 5200mAh பேட்டரி திறன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், 46 மணிநேரம் தொடர்ந்து பேசலாம் அல்லது 59 மணிநேரம் பாடல்களை கேட்கலாம். அதுமட்டுமின்றி, பேட்டரி சார்ஜ் 2% மட்டுமே இருக்கும்போது கூட, 75 நிமிடங்களுக்கு அழைப்புகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்பது இதன் அல்ட்ரா பவர் சேவிங் அம்சத்தின் சிறப்பம்சமாகும். 35W வேகமான சார்ஜிங் வசதியும் இதில் உண்டு.
 
இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஸ்னாப்டிராகன் 4 இரண்டாம் தலைமுறை பிராசஸரை கொண்டுள்ளது. இது மேஜிக் OS 8.0 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. 8GB ரேம் மேலும் 8GB விர்ச்சுவல் ரேம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மொத்த ரேம் திறன் 16GB ஆகும்.  
 
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் பின்புறத்தில் 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 2MP டெப்த் கேமரா ஆகியவை உள்ளன. இது 8 மடங்கு வரை ஜூம் செய்யும் திறன் கொண்டது. செல்ஃபி எடுக்க, முன்புறத்தில் 5MP கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் பச்சை மற்றும் வெள்ளை ஆகிய இரண்டு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
 
Edited by Mahendran

ஒரே நேரத்தில் 2 பட்டப்படிப்பு படிக்கலாம்! சென்னை பல்கலைக்கழகம் புதிய திட்டம்!

ஒரே நேரத்தில் 2 பட்டப்படிப்பு படிக்கலாம்! சென்னை பல்கலைக்கழகம் புதிய திட்டம்!சென்னை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் உறுப்பு கல்லூரிகளில் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு பட்டப்படிப்புகளை படிப்பதற்கான புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.

11 காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை.. பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மும்முரம்..!

11 காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை.. பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மும்முரம்..!கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், மேட்டூர் அணையின் உபரி நீர் திறப்பு அதிகரிக்கும் என்றும், இதன் காரணமாக காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத்தலைவர் வேட்பாளர் திருச்சி சிவா? பரபரப்பு தகவல்..!

இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத்தலைவர் வேட்பாளர் திருச்சி சிவா? பரபரப்பு தகவல்..!இந்திய துணை குடியரசு தலைவர் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் ஒரு தமிழர் என்பதால், தி.மு.க. மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் அவருக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என பா.ஜ.க. கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக, மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் தொலைபேசியில் பேசியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ரியல் எஸ்டேட் போட்டி! கட்டுமான நிறுவனங்கள் சிறப்பு வசதிகளை விளம்பரம் செய்ய தடை!

ரியல் எஸ்டேட் போட்டி! கட்டுமான நிறுவனங்கள் சிறப்பு வசதிகளை விளம்பரம் செய்ய தடை!நாளுக்கு நாள் நகரங்கள் முழுவதும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதில் உள்ள சிறப்பு வசதிகளை விளம்பரம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியல் மோசடி குற்றச்சாட்டு.. குரங்குகள் நீதிமன்றம் செல்லலாம்.. சுரேஷ் கோபி சர்ச்சை கருத்து

வாக்காளர் பட்டியல் மோசடி குற்றச்சாட்டு.. குரங்குகள் நீதிமன்றம் செல்லலாம்.. சுரேஷ் கோபி சர்ச்சை கருத்துவாக்காளர் பட்டியல் மோசடி குறித்த குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்தவர்களை குரங்குகள் என்று மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி குறிப்பிட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com