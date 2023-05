உலக சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட் இறுதிப்போட்டி: ரோஹித் சர்மாவுக்கு புதிய போஸ்டர் ரிலீஸ்

உலக சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்திய அணி கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவுக்கு புதிய போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.



உலக சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி வரும் ஜூன் 7ஆம் தேதி லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்த இறுதி போட்டியில் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோத உள்ளன.





இந்த இறுதிபோட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் விபரம் சமீபத்தில் வெளியான நிலையில், இந்த அணியின் கேப்டனாக பேட் கம்மிங்ஸ் நியமிக்கப்பட்டார்.





இதையடுத்து, பிசிசிஐ, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடும் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை அறிவித்தது.





இந்த நிலையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஐசிசி கோப்பை எதுவும் இந்திய அணி வெல்லாத நிலையில், இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி வெல்லும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.





இப்போட்டியில் கோப்பையை வெல்லும் அணிக்கு ரூ. 13.2 கோடியும், இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிக்கு ரூ.6.5 கோடியும் வழங்கப்படவுள்ளது.





இந்த நிலையில், வரும் ஜூன் 7 ஆம் தேதி லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள உலக கோப்பை டெஸ்ட் போட்டியை முன்னிட்டு இந்திய கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவுக்கு புதிய போஸ்டர் ஒன்றை ஐசிசி அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது.





இந்த போஸ்டர் தற்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Can India go one better than the #WTC21 Final?



Time for Red-ball Redemption