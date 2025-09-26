வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Written By vinoth
Last Updated : வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (09:14 IST)

சில நேரங்களில் வில்லன், காமெடியன் வேடங்களும் ஏற்கவேண்டும்… மோகன்லாலை ஒப்பிட்டு தன்னைப் பற்றி பேசிய சஞ்சு சாம்சன்!

சில நேரங்களில் வில்லன், காமெடியன் வேடங்களும் ஏற்கவேண்டும்… மோகன்லாலை ஒப்பிட்டு தன்னைப் பற்றி பேசிய சஞ்சு சாம்சன்!
நடந்து வரும் ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் வரிசையைக் கொத்துக் கறி போட்டு வருகின்றனர் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்வும், பயிற்சியாளர் கம்பீரும். ஒரு போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தில், ஒரு போட்டியில் ஆறாம் இடத்தில் என எந்த லாஜிக்கும் இல்லாமல் அவர் விளையாட வைக்கப்படுகிறார்.

டி 20 போட்டிகளில் கடந்த ஓராண்டாக அவர் மிகச்சிறப்பாக தொடக்க ஆட்டக்காரராக விளையாடி வந்தாலும் ஷுப்மன் கில் அணிக்குள் வந்ததும் அவரின் இடம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் தன்னுடைய இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது குறித்துப் பேசியுள்ளார் சாம்சன்.

அதில் “40 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடித்துவரும் நடிகர் மோகன்லால் எல்லா விதமான வேடங்களிலும் நடித்து வருகிறார். நானும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நாட்டுக்காக விளையாடுகிறேன். அதனால் ஹீரோவாக (தொடக்க ஆட்டக்காரராக) மட்டுமே இருப்பேன் என சொல்ல முடியாது.  சில நேரங்களில் வில்லனாகவோ அல்லது காமெடியனாகவோ இருக்க வேண்டும். அதனால் எல்லா இடங்களிலும் இறங்கி விளையாட வேண்டும்’ எனக் கூறியுள்ளார்.

41 ஆண்டுகளுக்கு பின் இறுதிப்போட்டியில் மோதும் இந்தியா - பாகிஸ்தான்... ஷாஹீன் அப்ரிடி சொன்னது என்ன?

41 ஆண்டுகளுக்கு பின் இறுதிப்போட்டியில் மோதும் இந்தியா - பாகிஸ்தான்... ஷாஹீன் அப்ரிடி சொன்னது என்ன?ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா ஏற்கெனவே இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற நிலையில், தற்போது பாகிஸ்தானும் தகுதி பெற்றுள்ளதால் இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் இறுதி போட்டியில் மோத உள்ளன. 41 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் இந்தியா - பாகிஸ்தான் மீண்டும் இறுப் போட்டியில் மோத உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு… தேவ்தத் & ஜெகதீசனுக்கு வாய்ப்பு!

வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு… தேவ்தத் & ஜெகதீசனுக்கு வாய்ப்பு!இந்திய அணி தற்போது ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் மிகச்சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. இந்த தொடர் முடிந்ததும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியுடன் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி தொடங்கும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

சூர்யகுமார் மேல் பாகிஸ்தான் அளித்த புகார்.. ஏற்றுக்கொண்ட ஐசிசி!

சூர்யகுமார் மேல் பாகிஸ்தான் அளித்த புகார்.. ஏற்றுக்கொண்ட ஐசிசி!நடந்து வரும் ஆசியக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளையும் மிக எளிதாக வென்றது. இந்த போட்டியில் பரபரப்பு இல்லை என்றாலும் போட்டிக்கு வெளியே இருநாட்டு வீரர்களும் பேசிக்கொள்வதிலும் நடந்துகொள்வதிலும் பல சர்ச்சைகள் உருவாகி வருகின்றன.

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியில் பிரச்சனை.. இரு அணிகளும் மாறி மாறி ஐசிசியில் புகார்!

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியில் பிரச்சனை.. இரு அணிகளும் மாறி மாறி ஐசிசியில் புகார்!ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 போட்டியில் இந்திய வீரர்களுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் வீரர்கள் ஹாரிஸ் ரவுஃப் மற்றும் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் ஆகியோர் ஆத்திரமூட்டும் செய்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கூறி, பிசிசிஐ ஐசிசியில் அதிகாரபூர்வமாக புகார் அளித்துள்ளது. மறுபுறம், இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மீது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியமும் புகார் அளித்துள்ளதால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

ஆசிய கோப்பை: வங்கதேசத்தை அடித்து நொறுக்கிய இந்திய அணி.. இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி..!

ஆசிய கோப்பை: வங்கதேசத்தை அடித்து நொறுக்கிய இந்திய அணி.. இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி..!ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடந்த இந்தியா மற்றும் வங்கதேச அணிகளுக்கிடையிலான போட்டியில், வங்கதேச அணியை 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி இறுதி போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com