சனி, 20 செப்டம்பர் 2025
சனி, 20 செப்டம்பர் 2025 (08:52 IST)

நான் அனிருத்துக்குப் போட்டியா?... பணிவாக பதிலளித்த சாய் அப்யங்கர்!

கடந்த சில ஆண்டுகளில் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் கவனம் பெற்று வருகின்றனர் சுயாதீன இசைக்கலைஞர்கள். அதில் முன்னணியில் உள்ளார் சாய் அப்யங்கர். இவர் இசையமைத்து பாடி வெளியிட்ட ‘கட்சி சேர’, ‘ஆச கூட’ மற்றும் ‘சித்திரி புத்திரி’ ஆகிய பாடல்கள் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்றன. இவர் பாடகர்கள் திப்பு மற்றும் ஹரிணி ஆகியோரின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையடுத்து அவர் ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் ‘பென்ஸ்’, சூர்யா நடிக்கும் ‘சூர்யா 45’ மற்றும் ப்ரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் புதிய படம், சிம்பு நடிக்கும் அவரின் 49 ஆவது மற்றும் 51 ஆவது படம் மற்றும் அட்லி அல்லு அர்ஜுன் இணையும் படம் ஆகியவற்றுக்கு இசையமைக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். இது தவிர கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’ படத்துக்கும் அவர்தான் இசை என சொல்லப்படுகிறது. தற்போது அவர் கைவசம் பத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இதனால் அவர் அனிருத்துக்குப் போட்டியாளராக உருவாகி வருகிறார் என கருத்துகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இது சம்மந்தமானக் கேள்விக்குப் பதிலளித்துள்ள சாய் “நான் இப்போதுதான் என் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளேன். அனிருத் எவ்வளவோ சாதித்துள்ளார். எல்லோருடைய ஆசீர்வாதத்தோடும் நான் கடினமாக உழைத்து சாதிக்க விரும்புகிறேன். அதனால் எங்களுக்குள் எந்த போட்டியும் இல்லை” எனக் கூறியுள்ளார்.

தீபாவளி, பொங்கல், ஏப்ரல் 14லும் இல்லை.. இன்னும் தள்ளி போகிறதா சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ்?

தீபாவளி, பொங்கல், ஏப்ரல் 14லும் இல்லை.. இன்னும் தள்ளி போகிறதா சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ்?நடிகர் சூர்யா நடிக்கும் 'கருப்பு' திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று வெளியாகும் என்று முன்னர் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் அதே தேதியில் வெளியாக திட்டமிட்டிருப்பதால், 'கருப்பு' படத்தின் வெளியீடு மேலும் தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது.

தமிழ் திரையுலகை புறக்கணிக்கிறதா நெட்பிளிக்ஸ்? தெலுங்கு, இந்தி பிரபலங்களுடன் மட்டும் நெருக்கம்..!

தமிழ் திரையுலகை புறக்கணிக்கிறதா நெட்பிளிக்ஸ்? தெலுங்கு, இந்தி பிரபலங்களுடன் மட்டும் நெருக்கம்..!சர்வதேச ஓ.டி.டி. தளமான நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் முக்கிய அதிகாரிகள் சமீபத்தில் ஹைதராபாத்தில், தெலுங்கு திரையுலகப் பிரபலங்களை சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பில், பிரபல நடிகர் அல்லு அர்ஜுன், இயக்குநர் அட்லி, தயாரிப்பு நிறுவனமான மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் உட்பட திரையுலகை சேர்ந்த முன்னணி தயாரிப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் பலரும் கலந்துகொண்டனர்.

சந்தானம் இல்லாத ராஜேஷ் எம். இயக்கும் படம்.. ஜீவாவுக்கு திருப்புமுனை கொடுக்குமா?

சந்தானம் இல்லாத ராஜேஷ் எம். இயக்கும் படம்.. ஜீவாவுக்கு திருப்புமுனை கொடுக்குமா?இயக்குநர் ராஜேஷ் எம், நடிகர் ஜீவாவை வைத்து புதிய திரைப்படம் ஒன்றை இயக்கவுள்ளார். இந்த படம், அவர்களின் கூட்டணியில் வெளியான வெற்றிப் படமான 'சிவா மனசுல சக்தி'யின் இரண்டாம் பாகமாக இருக்கும் என்று முதலில் தகவல்கள் வெளிவந்தன. ஆனால், தற்போது இது முற்றிலும் புதிய கதை என்றும், இதில் நடிகர் சந்தானம் நடிக்கவில்லை என்றும் உறுதியாகியுள்ளது.

சிம்பு - வெற்றிமாறன் படத்தின் பட்ஜெட் சிக்கல்கள்: படப்பிடிப்பு மீண்டும் தாமதம்

சிம்பு - வெற்றிமாறன் படத்தின் பட்ஜெட் சிக்கல்கள்: படப்பிடிப்பு மீண்டும் தாமதம்வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில், நடிகர் சிம்பு நடிக்கவுள்ள புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மீண்டும் ஒருமுறை தாமதமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கு காரணம் படத்தின் பட்ஜெட் எதிர்பாராத விதமாக அதிகரித்துள்ளதுதான்.

சூப்பர் சிங்கர் சீசன் 11 & குக் வித் கோமாளி மெகா சங்கமம்!!

சூப்பர் சிங்கர் சீசன் 11 & குக் வித் கோமாளி மெகா சங்கமம்!!தமிழ் தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் மக்களை வெகுவாக கவர்ந்திழுத்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகள், சூப்பர் சிங்கர் மற்றும் குக் வித் கோமாளி. இந்த வாரம் இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளும் ஒன்றாக இணையும் ஒரு மெகா சங்கமம், தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதல் முறையாக நிகழவுள்ளது.

