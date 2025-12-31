புதன், 31 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (08:13 IST)

5-0.. இலங்கை அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்தது இந்திய மகளிரணி! இது இந்திய அணியின் 3வது ஒயிட்வாஷ்..!

5-0.. இலங்கை அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்தது இந்திய மகளிரணி! இது இந்திய அணியின் 3வது ஒயிட்வாஷ்..!
இலங்கைக்கு எதிரான மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரை 5-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி இந்திய மகளிர் அணி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
 
ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரின் அனைத்து ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்தியா, இலங்கை அணியை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்து அசத்தியுள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற ஐந்தாவது மற்றும் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்தது.
 
முதலில் களமிறங்கிய இந்திய மகளிர் அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 175 ரன்கள் குவித்தது. கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் அதிரடியாக விளையாடி 68 ரன்கள் சேர்த்து அணியின் ஸ்கோர் உயர உதவினார். 
 
பின்னர் 176 ரன்கள் என்ற கடின இலக்கை நோக்கி ஆடிய இலங்கை அணியில், தொடக்க வீராங்கனை ஹாசினி (65 ரன்கள்) மற்றும் இமேஷா துலானி (50 ரன்கள்) ஆகியோர் அரைசதம் அடித்து நம்பிக்கையளித்தனர். இருப்பினும், மற்ற வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்ததால், அந்த அணியால் 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 160 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
 
இந்த அபார வெற்றியின் மூலம், இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாக ஒரு டி20 தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 2019-ல் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியையும், 2024-ல் வங்கதேச அணியையும் இந்தியா ஒயிட்வாஷ் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
Edited by Siva

பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து கெளதம் காம்பீர் நீக்கமா? பிசிசிஐ விளக்கம்..!

பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து கெளதம் காம்பீர் நீக்கமா? பிசிசிஐ விளக்கம்..!இந்திய டெஸ்ட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து கௌதம் கம்பீர் நீக்கப்பட உள்ளதாக வெளியான செய்திகளை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. கம்பீருக்குப் பதிலாக வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண் நியமிக்கப்படவுள்ளதாகப் பரவிய செய்திகள் முற்றிலும் ஆதாரமற்றவை என்று பிசிசிஐ துணை தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஒரே டி20 போட்டியில் 7 ரன்கள் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுக்கள்.. உலக சாதனை செய்த பெளலர்..!

ஒரே டி20 போட்டியில் 7 ரன்கள் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுக்கள்.. உலக சாதனை செய்த பெளலர்..!சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை எவரும் செய்யாத ஒரு மாபெரும் சாதனையை பூடான் நாட்டை சேர்ந்த இளம் வீரர் சோனம் யெஷே நிகழ்த்தியுள்ளார்.

4வது டி20 போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி.. இலங்கையை ஒயிட் வாஷ் செய்ய வாய்ப்பு..!

4வது டி20 போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி.. இலங்கையை ஒயிட் வாஷ் செய்ய வாய்ப்பு..!இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றிய இந்திய அணி, நேற்று நடைபெற்ற நான்காவது போட்டியிலும் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் ரிஷப் பண்ட் இல்லையா? அவருக்கு பதில் இந்த அதிரடி வீரரா?

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் ரிஷப் பண்ட் இல்லையா? அவருக்கு பதில் இந்த அதிரடி வீரரா?நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான வரவிருக்கும் ஒருநாள் தொடரில், இந்திய விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட் நீக்கப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக அதிரடி வீரர் இஷான் கிஷன் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்திய U19 அணியின் கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி நியமனம்.. 14 வயதில் அணியின் தலைவராகி சாதனை..

இந்திய U19 அணியின் கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி நியமனம்.. 14 வயதில் அணியின் தலைவராகி சாதனை..இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக, வெறும் 14 வயதே ஆன இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com